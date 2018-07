Hertl podepsal novou smlouvu se San Jose, bude dál hrát s Thorntonem

„Jsem nadšený a teprve to pomalu vstřebávám. Kontrakt se řešil poměrně dlouho, na druhou stranu jsem byl na to ze strany svých agentů připraven. A nikdy nenastala v jednání taková situace, která by mě donutila byť jen na moment pochybovat,“ uvedl Hertl v tiskové zprávě společnosti Sport Invest, která jej zastupuje.

Hertl má za sebou vydařenou sezonu, v které si připsal v základní části v 79 zápasech 46 bodů za 22 branek a 24 asistencí. V play off zaznamenal v 10 utkáních devět bodů za šest tref a tři přihrávky. Navázal na výkony z ročníku 2015/16, kdy se mu dařilo podobně.

„Jednalo se již od února, takže to byla poměrně dlouhá doba. Navíc se měnily proměnné, přičemž těmi základními byly skvělé Tomášovy výkony v play off. O to více bych rád ocenil přístup klubu, který nevytáhl směrem k Tomášovi jedinou negativní věc. To není zcela standardní ani v momentě, kdy si klub hráče hodně váží a hodně o něj stojí,“ uvedl Hertlův agent Robert Spálenka.

Hertl, jehož v minulých sezonách trápila zranění kolena, má na kontě v NHL v dresu San Jose celkem 328 utkání a 170 bodů (81+89). Ve 43 duelech play off zaznamenal 27 bodů za 14 gólů a 13 přihrávek.

Hertl se už těší na další sezony v San Jose. „Samozřejmě sleduji, co se v klubu děje. Vím, že jsme měli velký zájem o Johna Tavarese a upřímně mě mrzí, že to nevyšlo. Zahrát si s takovým hráčem by samozřejmě byla obrovská radost,“ uvedl Hertl.

Chce teď patřit mezi opory Sharks a je rád, že budoucnost má vyřešenou. „V poslední sezoně jsem se cítil na ledě skvěle a pevně věřím, že to může být z mé strany ještě lepší. Role jedné z vůdčích osobností týmu se v žádném případě nezříkám, naopak. Chci být tím, na koho se tým může kdykoliv spolehnout,“ prohlásil.

Thornton podepsal smlouvu na 39. narozeniny

Také kanadský útočník Joe Thornton bude pokračovat v San Jose, kde působí od roku 2005. V den devětatřicátých narozenin uzavřel olympijský vítěz z Vancouveru jako nechráněný volný hráč se Sharks nový roční kontrakt na pět milionů dolarů.

„To je fantastická zpráva. Navíc klub udržel hlavní osobnosti, jádro je velmi silné a skvěle se v průběhu minulé sezony ukázali také mladí hráči. Máme sílu a cíl je jednoznačný: chceme útočit na Stanley Cup,“ podotkl Hertl.

Thornton prodloužil smlouvu jen o rok už loni a dohodl na na osm milionů dolarů. Kvůli zranění kolena pro něj uplynulá sezona skončila předčasně na konci ledna a sehrál v ní jen 47 zápasů, v nichž si připsal 36 bodů za 13 branek a 23 asistencí.

Dvojnásobný vítěz Světového poháru z let 2004 a 2016, který v NHL hrál i za Boston, bude vylepšovat svou bilanci 1493 utkání v NHL a 1427 bodů za 397 gólů a 1030 asistencí. V play off má na kontě 160 utkání a 123 bodů (27+96).