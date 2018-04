Hertl: Můžu se zlepšovat, ještě pořád ve mně něco je

Tak třeba:

„Od vleklých zranění kolena to už není on.“

„Byl v něm větší potenciál.“

„Mohl daleko víc vyčnívat.“

„Lepší už to nebude.“

Čtyřiadvacetiletý útočník reaguje: „Já si myslím, že ve mně ještě pořád něco je. Ještě se můžu zlepšovat, cítím se výborně a věřím, že tohle není konečná.“ Za jeho tvrzením stojí aktuální výkony ve Stanley Cupu, kde výraznou měrou přispěl k nečekaně snadnému postupu San Jose 4:0 na zápasy přes Anaheim. Hertl v sérii bodoval v každém utkání, dva duely sám rozhodl.

Dostáváte se zase do ráže?

Hlavně jsem rád, že jsme vyhráli čtyřikrát za sebou, což se dneska už moc nevidí. Osobně se mi daří nejen gólově, ale celkově se cítím dobře. Snad to bude pokračovat.

Rozvíjíte svůj talent díky tomu, že se za celou sezonu neozvalo problémové koleno?

Asi jo. Neměl jsem to lehké. Nechci na to myslet a ani pověrčivě ťukat na dřevo. Kdyby se něco mělo stát, tak s tím stejně nic neudělám. Dělám všechno pro to, aby noha držela. Nejen během letní přípravy, ale i během roku. Víc už tomu dát nemůžu, takže prostě hraju naplno.

Rozehrál jste se v pravou chvíli, protože vám po sezoně končí smlouva.

Samozřejmě to vím a budu rád, když ji budu moct prodloužit. Ale snažím se na to nemyslet. Nejdůležitější je teď soustředit se na play off, protože nikdy nevíte, kdy si ho zahrajete znovu. Je potřeba využít každé šance, protože liga je čím dál těžší. Když uděláme výsledek, tak bude všechno ostatní lehčí.

Na dálku to vypadá, že jste si v San Jose vytvořil silnou pozici. Je to tak?

Za tuhle sezonu jsem hrozně rád. Mám prostor, hraju pravidelně dvacet minut každý zápas, chodím na přesilovky, oslabení, trenér mě posílá na led i v posledních minutách utkání za jakéhokoli stavu. Věří mi, proto chodím na nejvíc ofenzivní lajny, abychom je zastavili a zároveň dali gól. Snažím se důvěru splácet.

Před sezonou jste říkal, že byste rád přešel z křídla na centra, protože tam má hokejista mnohem větší zodpovědnost a je důležitější pro tým. Jak jste přesvědčil trenéra, aby vás tam dal?

Já jsem oficiálně napsaný na centru, ale ve skutečnosti hraju i na levém křídle. Každopádně chodím na každé buly, protože jsem na něj lepší než Couture. V průběhu střídání si ale místa prohazujeme, takže jsem takový hybridní útočník. Je dobře, že nemáme jen jednoho hráče v pětce, který se vrací. Vyhovujeme si. A já si nevybírám, zvykl jsem si na obě pozice a snažím se je využít naplno.

Z toho vyplývá lepší produktivita, která vás vždycky trápila?

Teď je důležité, že to přišlo v play off. Za góly jsem rád i kvůli tomu, že mám na ledě prostor a vytvářím si šance. Je dobře, že jsem je využil a mohl týmu konečně pomoct i střelecky, což hodně potěší.

Přiznejte: mrzelo by vás hodně, kdybyste nemohl pokračovat v San Jose?

Mám to tu rád, za těch pět let jsem si tu zvykl. V Kalifornii je hezky, mám tu kamarády, oblíbenou restauraci a i fanoušci jsou super. Líbí se mi tu, chtěl bych zůstat.

Vytvořil jste si v týmu s někým přátelství, které přerůstá kabinu?

Měl jsem blízko k Tommymu Wingelsovi, kterého vyměnili. Kamarádím se s každým. Jsem také rád, když jsem doma, protože když vyrazíme na trip, tak jsme spolu 14 dní v kuse. Ale partu máme dobrou, rozumím si se všemi. Nejvíc asi s Brendenem Dillonem a Loganem Couturem, který je mi věkově blíž.

Má hokejista NHL čas na přátele mimo hokejové prostředí?

Je to těžší, ale já jsem rád doma s přítelkyní, která mi vždy uvaří něco dobrého. Mám rád domácí pohodlí. Ale mám tu kamarády, třeba kluka, ke kterému chodíme do restaurace. Vídáme se i s rodinou, u které jsem bydlel první rok v USA.

V Kalifornii je docela dost Čechů...

... Byla tady i Česká noc, kde se schází Češi z širokého okolí. Byl jsem vykulený, kolik jich tu je. V San Francisku je i česká škola, kam jsem věnoval hokejku. Učí se tam děti, jejichž rodiče se už narodili v USA, ale pořád se snaží udržovat české tradice i jazyk. Občas slyším češtinu i na ulicích.

Nestýská se po Česku přítelkyni, když nemáte v týmu žádného krajana?

Ona se kamarádí s přítelkyní od Radima Šimka, který hraje na farmě. Navíc už umí dobře anglicky a baví se s holkama od kluků z týmu. Mají společné zájmy, to není problém.

Zpět k hokeji: v dalším kole vás čeká Las Vegas. Co říkáte na to, jak válí?

Hrajou výborně celou sezonu. Není to náhoda, protože vyřadili Los Angeles 4:0 na zápasy. Mají mladší hráče, hrají ofenzivní hokej, výborně jim chytá Fleury, který má s play off obrovské zkušenosti. Je neobvyklé, aby si úplně nový tým takhle sednul, ale mají výbornou partu. Bude to těžká série, ale víme, že je můžeme porazit. Hlavně musíme chytnout začátek u nich, kde je ženou neskuteční fanoušci. Hokej se tam fakt chytil.

A co vy? Po odchodu Patricka Marleaua a zranění Joea Thorntona kdekdo čekal, že budete mít problémy, ale San Jose válí. Čím to?

Když se zranil Thornton, tak nás všichni zatracovali. Semkli jsme se a dokázali vyhrát osm zápasů v řadě. Přišli dva noví hráči: Eric Fehr a Evander Kane, kteří nám hodně pomohli. Máme dost mladých kluků, všichni se chytili. Můžeme se spolehnout na gólmana Jonese, obrana je také hodně silná. Za snadný postup vděčíme i tomu, že máme čtyři kvalitní lajny. Trenér se nebojí použít jakoukoli proti komukoli. Takhle jsme dokráčeli před dvěma lety do finále Stanley Cupu. Na jednu dvě lajny vyhrát v play off nejde.

Můžete dokráčet zase do finále, nebo dokonce vyhrát?

Ta síla tam je. V play off je to tak vyrovnané, že uspět může kdokoli.