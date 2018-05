Gratulujeme ke dvěma gólům.

Děkuji. Určitě jsem rád, že jsem se trefil. Snad mi to dodá sebevědomí do čtvrtfinále. Mám to tak celou sezonu, že mi trvá několik zápasů, několik střel, než dám gól. Potom to ale ze mě spadne a jde samo.

Čím to je? Přemírou snahy?

Možná jo, teď jsem měl ale taky štěstí. Při prvním gólu jsem měl prázdnou bránu, druhý jsem dostal od Faksiče (Faksy) parádní nahrávku. Snažil jsem se střílet dolů a vyšlo to.

Nakonec to ale byl až moc dramatický zápas. Proč?

Vypadalo to. 4:3 není určitě to, co jsme chtěli. Hlavní ale je, že jsme vyhráli. Byla tam nekoncentrovanost v poslední třetině. Mysleli jsme si, že to půjde samo. Rakušané hráli o nic a byli namotivovaní. My hráli alibisticky dozadu a soupeř toho využil. Už se těšíme na čtvrtfinále.

Jaké bude?

Všichni jsme profesionálové, dobře se na to připravíme. Víme, že musíme podat maximální výkon. Osobně bych chtěl víc Finy než nějakého zámořského soupeře.

Musíte se ale přestěhovat. Je to velká komplikace?

Není to nic příjemného, ale máme na to dva dny. A je to součást turnaje. V Herningu můžeme potrénovat a v klidu se připravit.