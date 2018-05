„Amerika mě posílila. Naučil jsem se hrát rychleji, jednodušeji a mám větší sebevědomí,“ vypráví Hyka.

Přitom jste většinu sezony odehrál na farmě, o níž řada hráčů tvrdí, že není ideální pro hokejový rozvoj. Váš názor?

Záleží na tom, s kým hrajete a jestli dostáváte prostor na ledě, což zahrnuje přesilovky a oslabení. Hokej na farmě je něco jiného než NHL i než soutěže v Evropě. Člověk si na to musí zvyknout. Farma není pro každého, ale já hrál se skvělými hráči se zkušenostmi z NHL. I když nezastírám, že v určitém ohledu mi AHL nepomohla.

V AHL jste si vybudoval jméno. Doneslo se k vám, že si na vás soupeři dávají pozor?

Párkrát ano. Třeba od Filipa Hronka, který hrál za Grand Rapids. Říkal, že se ho ptali, jak hraju, v čem je moje slabina, v čem jsem nejlepší. Když se vám daří, tak si trenéři vytipují nejlepší hráče a dávají si na ně pozor. Takhle to bylo hlavně v play off. Na naši lajnu si dávali velký pozor.

Mohl jste za rok v Americe udělat víc, abyste se prosadil v Las Vegas

Vždycky jde udělat víc. Mohl jsem dát víc gólů, víc střílet. Když jsem byl v NHL, tak jsem dostal šanci v první druhé lajně, chodil na přesilovku. Ale měl jsem velký respekt, který mi bránil hrát co nejlépe. Doufám, že se mi to povede teď na šampionátu.

Nelitujete, že jste skončil v týmu, kde bylo hodně těžké se prosadit?

Upřímně: když jsem měl nabídku z Vegas, tak jsem vůbec neváhal. Na kempu jsem ukázal, že na to mám. V sezoně jsem dostal šanci, dal jsem první gól v NHL. Letos se mi podařilo nastoupit do nejlepší ligy světa a doufám, že tu šanci ještě dostanu.

V Las Vegas, kde vám skončila smlouva?

Doufám, že ano. Líbí se mi tam, je to skvělá organizace, jsou tam parádní lidi, hlad po hokeji je tam obrovský.

Ale z osobního hlediska pro vás bude těžké se tam prosadit, když tým šlape.

Uvidíme. Vím, že mnoha klukům končí smlouvy, takže se tým může úplně změnit. Hráči budou chtít po úspěchu velké smlouvy a klub se kvůli tomu nemusí vejít do platového stropu.

Jste z té nejistoty nervózní?

Když nemáte smlouvu, tak nervózní trochu jste, byť za sebou máte super sezonu. Hokej se změnil a přednost dostávají mladí hráči. Mně je 25 let a už musím předvádět nejlepší výkony, abych se udržel v týmu.

Může Las Vegas vyhrát Stanley Cup?

Šanci mají určitě. Nikdy nevíte, co se v play off může stát. Říkalo se, že v prvním kole nemůžou přejít přes Los Angeles, které v poslední době dvakrát vyhrálo Stanley Cup. Že je to tým stvořený pro play off. A vidíte, vyhráli 4:0 na zápasy. Šanci mají velikou, už jsou ve finále konference.

V čem je kouzlo toho týmu?

Stačilo přijít do kabiny a cítit tu energii z kluků. Jsou to hráči, o které ostatní kluby neměly zájem, a oni chtějí dokázat, že jsou v NHL právem. Což se jim daří. Poskládal se skvělý tým se skvělým trenérem.

Cítíte, že máte na to prosadit se tam?

Dokázal jsem si v kempu i během sezony, že na úrovni NHL hrát můžu. Musím ještě hodně pracovat, abych byl stálým hráčem NHL, ale vím, že na to mám. Udělám všechno pro to, abych se do NHL vrátil.

Dokazujete si to i na mistrovství?

Věřím, že ano. Posun je vidět třeba na hře s pukem. Loni jsem se bál udělat něco navíc. Na druhou stranu vím, že se musím víc tlačit do brány a víc střílet. Když se na sebe podívám loni a letos, tak je to úplně něco jiného. V NHL jsem odehrál jen 10 zápasů, ale i tak to byla příležitost k nezaplacení. Poznal jsem mentalitu hráčů, viděl jsem, jak pracují. To vám ukáže cestu.

Patříte k nastupující generaci, která dostává šanci při přestavbě národního týmu. Bylo už načase?

Už ani nemáme na vybranou. Mladší to musí vzít za své a začít nároďák táhnout. Pořád tu máme zkušené hráče jako Plekanec nebo Červenka, od kterých se můžeme učit. Každá šance na mistrovství světa je úžasná. My mladí se nesmíme uspokojit, musíme už být lídři, hrabat a hrát za Česko.