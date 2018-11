Hyka v sestavě Vegas? Nemám důvod ho vyndavat, říká kouč Gallant

Hyka nastupuje převážně ve třetí formaci, kde trenér může vybírat ze čtveřice hráčů, kteří bojují o místo. A ač se toto rozhodování může zdát jako složité, v případě českého útočníka si je poměrně jistý. Vypadá to, že si Hyka získal jeho důvěru.

„Hraje dobře. Tvrdě na sobě pracuje. Je to hokejista, který vytváří spoustu ofenzivních šancí v každém zápase. Líbí se mi, co týmu přinesl,“ vykládá Gallant.

Jeho slova potvrzuje fakt, že ho čtyřikrát dokonce nasadil do druhé formace - v době, kdy byl zraněný hvězdný Max Pacciorety. Během té doby mladoboleslavský odchovanec zaznamenal také svůj první bod v sezoně.

Ano, čtete správně. Gerard Gallant je s Hykou spokojený, byť příliš neboduje. To však není čistě jeho problém - trápí celou třetí pětku. Posuďte sami: centr Cody Eakin vyprodukoval v posledních osmi utkáních dva body a Tomáš Nosek během té doby nebodoval vůbec. I proto se Vegas v úvodu nové sezony nedaří podle představ.

Přestože třetí pětka není produktivní, Gallant je v případě Hyky optimistický.

„Moc dobře vím, že nemá tolik bodů, kolik by chtěl. Ale dostává se do šancí, takže ho nemůžu odepsat. V každém zápase se objeví ve dvou ve třech opravdu velkých příležitostech. Nebo dvě tři připraví. Dostává šanci ukázat a snaží se ji využít.“

Pozitivní je i sám Hyka. „V posledním zápase jsem se cítil opravdu dobře. Měli jsme hodně šancí a mně to šlo. Dařilo se mi tvořit hru, připravil jsem nějaké gólovky... Myslím, že hokej z mé strany je lepší a lepší.“

„Je to pro mě velký krok, že teď pravidelně nastupuju. Zvlášť po minulé sezoně, kdy jsem si v NHL skoro nezahrál. Dostávám hodně prostoru, trenér mě dává i na přesilovky. Je to dobrá příležitost ukázat trenérům a týmu, že tu můžu zůstat. Že na to mám. Snažím se předvést.“