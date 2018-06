Šéf hokeje Král: Čekáme od Říhy, že konečně uspěje ve čtvrtfinále

Tomáš Král zdůrazňuje, že pozice generálního manažera u národního týmu není pouze o tom dosadit do ní známou tvář, ale že na ní má nároky. "Tak jsem to Petrovi řekl," pravil s tím, že je rád, že se do aktivního dění zapojuje další bývalý hokejista. "Podobně jako Říha má kontakty a zkušenosti. Záleží na dělbě kompetencí, jak se pánové domluví. Nastavené je to dobře, mělo by to fungovat."