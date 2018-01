Tomáš Kubalík jde z Jihlavy do Plzně, opačným směrem míří Petr Straka

„Trenéři chtěli vyššího energického útočníka, měli jsme více možností, ale nakonec se rýsovala tahle jako nejlepší. Takové výměny se občas dějí, takový je prostě hokej,“ uvedl sportovní manažer Plzně Tomáš Vlasák na klubovém webu.

Kubalík přišel do Jihlavy v druhé polovině září minulého roku a v 32 zápasech za Duklu si připsal 12 bodů za pět branek a sedm asistencí. Do extraligy se vrátil po osmiletém působení v zahraničí. V roce 2009 odešel z Plzně do týmu zámořské juniorské QMJHL Victoriaville.

Následně v dalších dvou sezonách sehrál 12 zápasů v NHL za Columbus, který jej draftoval v roce 2008 v pátém kole na 135. pozici, a připsal si čtyři body za gól a tři asistence. Hrál také na farmách v AHL za Springfield a St. John’s.

V roce 2013 se vrátil do Evropy a oblékl rok dres Lva Praha v KHL. Pak následovala angažmá ve Finsku v Kuopiu, v Německu v Ingolstadtu, znovu se objevil v KHL v barvách Slovanu Bratislava a pak hrál opět ve Finsku za Sport Vaasa.

Petr Straka v dresu Plzně

Pětadvacetiletý Straka se před touto sezonou vrátil do mateřské Plzně také po osmi letech v zámoří. Ve 43 duelech v extralize si připsal 12 bodů za osm gólů a čtyři přihrávky. Během působení v Severní Americe sehrál v ročníku 2014/15 v NHL za Philadelphii tři duely a zaznamenal dvě asistence. Po odchodu z Plzně hrál čtyři roky QMJHL za Rimouski a Baie-Comeau. V AHL nastupoval za Adirondack, Lehigh Valley a Albany.