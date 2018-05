Kundrátek: Co čekat od Pekingu? Nevím, skočím do toho po hlavě

Týdny plné rodinné pohody s kanadskou manželkou a dvěma syny si v Přerově užívá Tomáš Kundrátek. O mistrovství světa přišel i vinou zranění, rameno však dává rychle do pořádku a vyhlíží novou výzvu. V názvu má rozsypaný čaj a ve znaku rudou pěticípou hvězdu – Red Star Kunlun, jediný čínský klub v Kontinentální hokejové lize.

„Těším se a věřím, že to bude dobrá sezona. Lepší než ta předešlá,“ říká 28letý obránce, který jako junior prošel zámořím a ve Washingtonu okusil i NHL.

V čem vás zklamal rok v Torpedu Nižnij Novgorod?

Líbilo se mi tam, ale sezonu jsem neměl z mého pohledu bodově optimální (53 zápasů, 2+11). Takže v Kunlunu bych chtěl být rozhodně produktivnější.

Ovlivnilo to nějak zranění, se kterým jste hrál i v play off?

Vypadlo mi rameno, takže to nebylo nic příjemného. Ale v play off se hraje přes bolest, to tak mají všichni hráči. Jakmile skončila sezona, začal jsem to řešit co nejdřív, abych věděl, jestli budu muset na operaci, nebo ne. Naštěstí jsem to neměl tak špatné, takže se teď dávám dohromady.

Tomáš Kundrátek Narodil se v roce 1989 v Přerově, kde také s hokejem začínal. V šestnácti letech odešel do Třince, odkud se prosazoval do mládežnických reprezentací. V roce 2008 si ofenzivního obránce vybral jako číslo 90 New York Rangers. Šanci v NHL však dostal až po výměně do Washingtonu, za Capitals odehrál 30 zápasů a dal jeden gól. V roce 2015 se vrátil do Evropy, přesněji do KHL, kde za tři sezony prošel lotyšskou Rigou, Slovanem Bratislava a ruským Novgorodem. Za reprezentaci hrál na Světovém poháru i olympiádě v Pchjongčchangu. V příští sezoně bude působit v jediném čínském klubu v KHL Red Star Kunlun.

Všechno zlé je k něčemu dobré, aspoň máte čas pobýt s rodinou doma v Přerově?

Je to skvělé, užívám si to a také už jsem se dal dohromady a skoro dva měsíce trénuji. Musím se pořádně nachystat na nové angažmá.

Proč jste se rozhodl zrovna pro Kunlun?

Z Novgorodu už nebyl zájem, a když jsem se rozhodoval mezi jinými možnostmi, vyšel z toho Kunlun nejlépe. Je to sice v KHL snad nejdál, takže jsem to zvažoval, ale nakonec jsem se rozhodl to vyzkoušet. Vycházelo mi, že z pozice hraní je to pro mě nejlepší a zajímavé to bylo i finančně. Doufám, že na ledě dostanu větší prostor.

Kdy se máte hlásit na letní přípravě?

To ještě nevím. Všechno mi pošlou e-mailem a domluví se přes agenty. Počítám, že se vše potřebné brzy dozvím.

Co si slibujete od života ve dvacetimilionovém Pekingu?

Jsem tam hlavně kvůli hokeji, takže si hlavně přeji, ať to jde dobře na ledě. Od života v Pekingu ani nevím, co si slibovat, skočím do toho po hlavě a uvidíme, jaké to tam bude. Ale třeba s řízením nebo dopravou to nebude problém, spolehnu se na taxi.

Rudá hvězda Kunlun začíná v KHL svou třetí sezonu a vy společně s Ondřejem Vitáskem a Tomášem Mertlem budete první Češi v krátké historii klubu. Zjišťoval jste si dopředu, co vás čeká?

Bavil jsem se s pár kluky, kteří tam hráli. Chtěl jsem jen vědět, jestli je v klubu všechno v pořádku, a nedostal jsem na to špatné slovo. Těším se tam, a že bych si zjišťoval nějaké další věci, tak to vůbec ne.

Vy asi nemáte problém změnit prostředí a zkusit dobrodružství...

Kdepak. V KHL začnu čtvrtý rok a už jsem byl v Rize, v Bratislavě a Nižném Novgorodu, takže jsem takový cestovatel.

Zrovna cestování si užijete dost, hlavně dlouhých přeletů.

S hodinami v letadle počítám a přelety mi nevadí. Naopak, většinou si při nich dobře odpočinu.

Upsal jste se na jeden rok, nechtěl jste delší kontrakt?

Je to na rok a delší smlouvu zatím nehledám. Nabídku jsem dostal na tuto sezonu, tak jsem ji podepsal a uvidíme, co bude dál.

Berete s sebou i své nejbližší?

Uvidíme. Musím tam přeletět, podívat se, jak to tam vypadá a funguje. Pak si zavoláme s manželkou a rozhodneme se, jestli je tu pro ně dobré prostředí a také jaký budeme mít rozvrh zápasů. Tohle se všechno uvidí.

Jaké jsou vaše představy o angažmá v Kunlunu?

Očekávám dobrou sezonu, hlavně bez zranění. A ať se tým dostane do play off.