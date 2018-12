V Třinci jsem hned pookřál, užíval si Kundrátek návrat do extraligy

A jak řekl, byl to skvělý návrat. Navíc, když ho fandové při utkání s Chomutovem vítali transparentem a skandovali jeho jméno. „Bylo to moc krásné, zahřálo mě to u srdíčka. Zdejší organizace, fanoušci, lidi, to je top v Česku,“ řekl osmadvacetiletý Kundrátek, který nebyl spokojený v čínském Kunlunu, a proto je zpátky.

A jak dodal, hned pookřál. Ostatně v pátek s výjimkou brankáře Hrubce byl z Ocelářů na ledě nejdéle - 21 minut a čtyři vteřiny - a podílel na vítězství 4:1.

Co utkání rozhodlo?

Disciplína. Hráli jsme, co jsme měli, co nám trenér říkal. Dodrželi jsme taktiku, dobře jsme bránili.

Zlomily Chomutov dva góly na 3:0, které jste ve druhé třetině dali během 41 vteřin?

Mohly, ale hodně nám pomohl Šimon (brankář Hrubec). Chytal skvěle. Podržel nás, což nás nakoplo. Hráli jsme jako jeden tým. Jen škoda toho gólu na konci.

Co pro vás bylo nejtěžší?

Určitě první střídání, dostat to ze sebe. Ale po dobrých nahrávkách to už klapalo.

Kolik lidí jste v týmu ještě poznal?

Moc. Pamatuji Honzu Peterka (sportovní ředitel). Je tady Polda (Jiří Polanský). S Ádou (Martinem Adamským) jsem se viděl, když jsem se vracel z Ameriky a asi dvě léta tady trénoval. S Erikem Hrňou jsme tady od šestnácti patnácti let. Pořád tady znám dost lidí. A třeba s chomutovským Brettem Flemmingem jsem hrál za mořem (v Hersey).

Začal jste v obraně s Milanem Douderou, ale ten nedohrál a po faulu Flemminga má v obličeji sedmnáct stehů. Jak se vám hrálo s dalšími obránci?

S Guntisem (Galvinšem) jsem hrával v Rize, takže to nebyl žádný problém.

Tudíž další setkání po letech?

Přesně tak. Po dvou třech.

Proč jste se rozhodl pro Třinec?

Vychovali mě, pomohli mi, mám to blízko domů (do Přerova). A v Česku je to nejlepší organizace. Mám tady dobré vztahy s trenéry, manažery, lidmi okolo. Moc se mi tady líbí.

S jakými cíli jste se vrátil?

Abychom vyhrávali.

Asi je příjemné přijít do prvního týmu extraligy.

To je super. Kluci jsou skvělá parta. Makají na tréninku, všechno. Pomáhají mi.

Není ale těžší naskočit do rozjetého mužstva?

Právě, že ne. Všichni hrají dobře. Pro mě to je lehčí.

Jak se změnil Tomáš Kundrátek za deset let?

Trochu mi narostly vousy.

A jaká je extraliga?

Velmi kvalitní. Všechny týmy posilují, přicházejí zkušení hráči.

Takže nebylo znát, že jste nastoupili proti poslednímu týmu soutěže?

Ne, vůbec. My ale nastupujeme proti každému naplno. Nehledíme, jestli je poslední, nebo druhý.

Ve smlouvě máte klauzuli, že do 20. ledna v případě lukrativnější nabídky můžete odejít. Může to být vážné?

Odehrál jsem tady první zápas, takže se soustředím na ten další a zbytek neřeším.

Jak vidíte případný návrat do reprezentace?

Vrátit bych se do ní určitě chtěl. To je čest pro každého, ale musím podávat pořádné výkony, abych o tom mohl přemýšlet.