Střelec Marcinko po nemoci zabral. Oceláři jsou i díky němu ve vedení

Třinečtí sice ztratili vedení 2:0, ale Marcinko svou dorážkou pět minut před koncem utkání rozhodl. První gól zápasu dal tečí po střele Petružálka. „V play off je úplně jedno, kdo góly dává,“ prohlásil dvojnásobný střelec večera.

Přesto se zdá, že se po nemoci znovu rozjíždíte. Byly to vaše první body v dosavadním průběhu série.

Minulé zápasy z mé strany nebyly ideální. Teď góly padly. Věřím, že to bude pokračovat. Každý chce být pro tým co nejužitečnější.

První branku jste dal v přesilovce. Při ní jste lehce změnili rozestavení. Takže vám to pomohlo?

Podle gólu se lehce říká, že ano, ale nerad bych dělal unáhlená rozhodnutí. Musíme na to navázat, až pak budeme moci něco hodnotit. Dosud jsme si přesilovkami vůbec nepomáhali, trápily nás, a proto jsme také prohráli v Pardubicích. Byly tam samozřejmě i jiné chyby, ale na přesilovkách musíme pořád pracovat a zlepšovat je.

Jak vám bylo, když soupeř při vaší přesilovce vyrovnával na 2:2, byť tomu podle všeho předcházel ofsajd?

To je vždy nepříjemné. Snažíte se, bojujete, je vás o jednoho víc a najednou dostanete gól. Stává se to, ale dál jsme pokračovali a šli si za výhrou. Snažili jsme se hrát aktivně, gól visel na vlásku.

Projevila se i psychická síla vašeho týmu?

Ano, věřím tomu. Odehráli jsme kopec těžkých zápasů. I v Lize mistrů jsme měli nůž na krku v semifinále, kde jsme odvetu otočili a herně Jyväskylä převálcovali. Bohužel pak nám to nevyšlo v nájezdech. Takové momenty vás v sezoně psychicky posílí, zvednou. Toho jsme využili.

Váš vítězný gól sudí konzultovali s videorozhodčím. Věděl jste proč?

Přiznám se, že ne. Na kostce jsem pak viděl jasný gól, nebylo co řešit. Brána se možná trochu posunula, ale góly, když je branka mimo osu a vrátí se do své pozice, se uznávají. Asi si to chtěli ověřit.

Trenér Varaďa stále mění sestavu. Nevadí vám to?

Respektujeme to, všichni jsme na jedné lodi a všichni chceme vyhrát. Ať hraje kdokoliv s kýmkoliv, jsme tady výborní hráči a snažíme se to namixovat tak, aby to klapalo.

V tom dnešním utkání jste konečně hráli hlavně svou hru a nesoustředili se jen na souboje se soupeřem. Je to tak?

Věřím, že ano. Snažili jsme se hrát aktivně, pomáhat jeden druhému a být u sebe. Hlavně jsme se snažili zlepšit naše poslední výkony z venkovních utkání, což se povedlo.

Zatím v sérii vždy vyhrálo domácí mužstvo. Co vy na to?

Věřím, že se to teď změní. My jsme hlavně po těch dvou zápasech v Pardubicích potřebovali vyhrát. Musíme ale i příště hrát tak, jako dnes doma.