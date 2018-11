Třinecký Marcinko: Snažíme se dohnat to, co jsme na začátku ztratili

„Zlaté tři body,“ oddechl si Marcinko. „Hosté měli více šancí v první třetině. Ve druhé jsme převzali hru do našich rukou a na konci jsme utkání zlomili.“

Jak daleko jste měl k hattricku?

Zdálo se mi, že by to byla dlouhá cesta... (směje se) Ale měl jsem tam situaci podobnou té při prvním gólu. Bohužel jsem to nedotáhl do konce. Šance to byla. Škoda.

Po té akci jste si stěžoval rozhodčímu. Byl jste faulovaný?

Trochu jsem už asi byl odkrvený, jak se říká. Ale mrzelo mě to. Každý gól je důležitý a obzvlášť v tomto zápase, který byl pro nás velmi náročný.

Opět jste ukázal, jak jste pro mužstvo důležitý v předbrankovém prostoru. Oba góly jste dával z blízka.

Ten druhý jsme asi všichni na stadionu do branky dotlačili očima (proklouzl mezi nohama brankáře Januse). Při tom prvním mu puk nějak propadl. Nejhlavnější je, že jsme vyhráli.

Byl klíčový gól Martina Adamského na 3:2 pouhých dvacet vteřin poté, co soupeř vyrovnal?

Určitě. Střídání po každém gólu je nejdůležitější. Oba týmy se snaží gól nedostat, ale nějaký dát, což se Martinovi povedlo.

Vyhráli jste popáté za sebou. Je vidět, že mužstvo už šlape?

Přiznám se, že ani nijak nesleduji, jak máme ty zápasy za sebou. Člověk si uvědomuje, že vyhrává, ale díváme se zápas od zápasu. Dobře víme, že na začátku jsme prohrávali a teď se to snažíme dohnat. Tak musíme pokračovat.

Změnilo se něco, že už vyhráváte i vyrovnané zápasy, že dokážete soupeře přetlačit?

Zjevně něco ano. I když dostaneme první gól, tak se pokoušíme zápas otočit. Ale co přesně se změnilo, těžko říct. Všichni se snažíme vždy podávat stoprocentní výkony a tak tomu bylo i na začátku, ale nelepilo nám to. Vše začíná od jednotlivců a drží nás brankáři. Tak se to nabaluje dále a když padají góly, přicházejí vítězství.

Cítíte se lépe už také vy?

Po každé výhře to je skvělé a obzvlášť po takto vydřené. Litvínov hrál velmi dobře. Před zápasem jsme respektovali jejich sílu, to, že mají kvalitní tým. V tabulce byli někde kolem nás.

Byť se celé kolo dohrává v neděli, poskočili jste na druhé místo. Zaznělo to v šatně?

Ne. Možná někdo po očku sleduje tabulku, ale abychom si o tom nahlas povídali, to ne. Ještě je brzo na to, abychom se tabulce věnovali. Člověk si ji prohlédne, ale nijak se nad tím nezamýšlí. Body se počítají až na konci. Zní to jako klišé, ale tak to je.