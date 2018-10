Gól a hlavy jsou dole. Ale zlomíme to, říká trenér ústeckých hokejistů

„Vedli jsme 2:0 a vypadalo to dobře, ale jakmile jsme inkasovali první gól, hlavy hráčů šly okamžitě dolů. Psychika, to je to, na čem teď musíme nejvíc pracovat,“ viděl Tomáš Mareš, nástupce Jana Čalouna, který minulý týden z pozice hlavního trenéra Slovanu odstoupil.

Od středy má Mareš už i asistenta, pomáhat mu bude Martin Štěpánek, hokejový mistr světa z Petrohradu. Společně se budou snažit utnout nekonečnou šňůru bez výhry, už v pondělí v Havířově k tomu bylo trefách Merty a Severy blízko, jenže ve 2. části se skóre začalo obracet.

„Udělali jsme tři úplně stejné chyby. Upozorňoval jsem hráče, že soupeř jde po ztrátě puku okamžitě do protiútoku, a pak takhle dostaneme tři góly. Nestíhali jsme to dobruslit. Kluci bojovali, všechna čest, ale psychika je teď hodně křehká.“

Po druhé části už Ústí prohrávalo 2:3, nakonec odjelo s výpraskem 3:6. „Myslím, že natrénovaní jsou kluci dost, spíš musíme zapracovat na taktické stránce. Moji předchůdci si jeli nějakou svoji cestu, já půjdu jinou. Ale chce to čas,“ žádá Mareš.

První změny už provedl, zařadil zpět do sestavy útočníky Davídka, Mertu a Severu, kteří pod Čalounem moc nehráli. „Když jsem odcházel, tak to z mého pohledu byli hráči, kteří do sestavy patří. A myslím si to i teď. Říkal jsem si škoda, že v Havířově nedal gól ještě i Davídek, mohli se prosadit všichni tři, kteří tu nehráli. Já jim věřím, přesvědčili mě,“ stojí si za svým Mareš.

Brzy snad bude moct počítat i s klubovou ikonou Jaroslavem Roubíkem. 41letý veterán se zotavuje po zranění žeber a už naplno trénuje. „Máme teď ve středu volno, to je výhoda, že je trochu víc času na přípravu. Myslím, že Jarda by mohl naskočit už v sobotu v Třebíči, ale bude záležet na něm, jak se bude cítit. Přece jen, není mu už dvacet. Ale pořád má na to, aby se do toho dostal,“ je přesvědčený kouč.

Stejně tak věří, že Ústí mizernou sérii brzy zlomí. „Moje přání bylo, aby se to povedlo hned v tom prvním zápase v Havířově, ale bohužel, asi to potřebuje trochu víc času. Každopádně jednou se to zlomit musí!“ burcuje Mareš.