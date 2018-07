Plný led, dvě kabiny. Šanci dostanou všichni, slibuje hradecký trenér

Bek pro NHL a bratři v akci Jako by hráčů, z nichž vybírají pro konečné složení kádru, nebylo dost.

S hokejisty hradeckého Mountfieldu v těchto dnech trénují také dva hráči, kteří s největší pravděpodobností jeho dres v následující sezoně neobléknou. Pro obránce Filipa Hronka to není nic nového. Nové pro něj je jen to, že se letos připravuje na sezonu, ve které by poprvé v kariéře mohl zasáhnout do zápasů NHL,a to po dvou sezonách odehraných v nižších soutěžích. „Znám ho odmalička. Dospíval sice pomaleji, pozvolněji, ale už když odcházel, prokazoval, že může být velkým hokejistou. Jsem rád, že s námi trénuje, protože ostatní vidí, že když na sobě budou pracovat, mohou to dotáhnout daleko,“ řekl o obránci, který si na jaře zahrál i na mistrovství světa, nový kouč Mountfieldu Tomáš Martinec. Jiným případem je jeden ze čtveřice brankářů, kteří s týmem v tomto týdnu vyjeli na led. Je jím brankář Vilim Rosandič, mladší bratr třiadvacetiletého obránce Mislava, který do Hradce přišel před minulou sezonou. O rok mladší Vilim je hráčem Medveščaku Záhřeb. „S přípravou začínají později, proto jsme toho využili a do přípravy ho vzali,“ uvedl Martinec. V současné době sice jeho angažování v hradeckém klubu není ve hře, ale v budoucnu by nemuselo jít jen o vzájemně užitečnou výpomoc jako nyní. „Víme o něm a mohl by nás zajímat v budoucnu,“ uvedl Martinec na adresu gólmana, který v Hradci bude ještě příští týden.