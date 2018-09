Střelec nám chybí, ale góly dávat budeme, věří hradecký kouč Martinec

„Hodilo by se to, ale tenkrát šlo o první ligu a už to je také pravěk,“ říká pětačtyřicetiletý kouč, jemuž právě střelecká produktivita dělá před startem do extraligové sezony největší problémy, a pokračuje: „Přispělo k tomu i to, že se v Hradci tehdy sešel skvělý tým, hrál tu Roman Červenka, několik zápasů i Michal Vondrka, skvělí hráči.“

Kouč, jenž se chystá na svoji extraligovou premiéru v této roli, sám před lety výborný útočník, ale musí věřit, že po výrazných změnách v kádru tým střelce, jenž by svými góly pomáhal k dobrým výsledkům, najde.

V zápasech Ligy mistrů, které zítřejšímu startu extraligy bezprostředně předcházely, tomu však zatím nic nenasvědčovalo.

Hra v nich špatná nebyla, co na to říkáte?

Souhlasím, ale doplácíme právě na produktivitu. Šancí si vypracujeme strašně moc, soupeře přestřílíme, ale bohužel brankové vyjádření je slabé a to o výsledku zápasu rozhoduje.

Trenéři Hradce Králové Peter Draisaitl (2013 - 2015)

Kouč, který na sobě nesl nelehký úkol ve chvíli, kdy se klub přestěhoval z Českých Budějovic do Hradce. S týmem se mu povedlo hned od začátku hradecké fanoušky zaujmout a vtáhnout do extraligového dění. Dvakrát s týmem postoupil přímo do čtvrtfinále play off, bohužel ani jednou nepřešel dál. Když se uprostřed třetí sezony mužstvu přestalo dařit, skončil.¨ Vladimír Kýhos (2015 - 2016)

Zkušený trenér v Hradci vydržel jen půl roku. Herně i výsledkově ho na začátku zvedl, ale ani on po přímém postupu do čtvrtfinále tým dál nedovedl. Nelibě nesl, že nedlouho po jeho angažování klub přivedl Václava Sýkoru jako konzultanta. Václav Sýkora (2016 - 2018)

Navždy zůstane prvním, kdo Hradec dovedl do semifinále play off. Když se mu to v sezoně 2016/2017, kterou po Kýhosovi vedl od začátku, povedlo, bylo z toho historické konečné 3. místo. Jenomže v následující chtělo vedení víc, tým skončil v základní části druhý, ale skončil v semifinále. Tomáš Martinec (2018 - ?)

V posledních sezonách úspěšně působil u mládežnických týmů Mountfieldu a posléze i v roli asistenta u prvního týmu. Když Mountfield vyhlásil změnu strategie, jeho posunutí do role hlavního kouče se přímo nabízelo.

Kdo by to měl protrhnout a vzít na sebe střílení gólů poté, co vám několik dobrých střelců v létě skončilo?

Je pravda, že hokejisté, kteří byli hodně bodoví, nám odešli a teď tady nejsou. Ti, kteří se starali o produktivitu, jsou pryč, vyloženého střelce nemáme, to je realita. Proto produktivitu musíme rozložit mezi víc hráčů, potřebujeme, aby každý přispěl pár góly. Potřebovali bychom jednoho dva hráče, kteří by kanadskému bodování vévodili, ty ale zatím nemáme. Tohle jsme ale věděli, šli jsme do toho s tím, že sezona bude o pracovitosti a o týmovém pojetí.

Co svým střelcům jako bývalý výborný útočník radíte? A proč to nevycházelo třeba v zápasech Ligy mistrů?

Příčin je víc. Jednou je třeba i to, že brankáři jsou dneska výborní. Jak v extralize, tak i teď v Lize mistrů, kde chytali skvěle. Myslím si, že záležitost gólů je věcí i dalších hráčů, nejen střelce. Clony před brankářem, tečování puků před ním. Na tom musíme pracovat. Věřím že tohle zlepšíme a že góly, i když třeba ne krásné, střílet budeme.

Výsledky některých zápasů také ovlivňovaly individuální chyby a góly ze hry v oslabení, byli jste často vylučování...

Souhlasím, ale to je dané herním způsobem, jakým chceme letos hrát. Chceme hrát aktivní hokej, v pěti dopředu, v pěti dozadu, chceme podporu obránců do útoku. Je to hra dost na riziko, z toho pak občas chyby a ztráty vznikají. A pak se někdy tyhle situace řeší faulem.

Na druhé straně je třeba říct, že hra opravdu vypadá dobře, jak jste s ní spokojeni vy trenéři?

Takový styl jsme si vybrali, v tréninku i v zápasech se ho snažíme týmu vtisknout a zatím jsme s tím, jak to hráči plní, opravdu spokojeni, naše hra je obstojná. Hráči věci z tréninku do zápasů přenášejí, jen tomu zatím chybí gólové vyjádření.

Kádr týmu, který jste převzal po kouči Sýkorovi, se přes léto výrazně změnil. Jak to pociťujete v kabině?

Výrazně, je to zásadní změna. Někteří kluci tady byli spoustu let a jádro kabiny bylo dlouho stejné, zaběhlé. Teď je tam hodně mladých, ale na druhé straně jsem rád, ža několik zkušených zůstalo. Kabina tím je vyvážená. Jsou v ní starší kluci, střední generace a spousta mladých. Zatím funguje, má charakter.

Povedly se vám i přípravné zápasy včetně - kromě jednoho - těch na Mountfield Cupu. Nemohou kabině ublížit neúspěchy v Lize mistrů, kde už máte jen malou naději na postup ze skupiny?

Od prvního přípravného zápasu jsme chtěli naučit mužstvo vyhrávat. Vytvářeli jsme tlak na hráče, aby šli do každého zápasu naplno, abychom získali vítězného ducha do kabiny. I proto jsme Ligu mistrů brali hodně prestižně, zápasy jsme chtěli jít na krev, chtěli jsme uspět. Zápasy jsme neodehráli špatně, způsob hry byl velmi dobrý. I proto jsme pochopitelně zklamaní, že výsledek nepřišel takový, jaký jsme očekávali. Byť jsme hráli poměrně dobře, bohužel zatím úspěšní nejsme. Proto teď bude strašně důležité, jak vstoupíme do extraligy.

Pro vás je to první štace v roli hlavního kouče. Přichází ve chvíli, kdy vedení ustoupilo od tlaku na okamžitý výrazný úspěch a spíše se dívá do budoucna. Je to pro vás výhoda?

Tohle se dát brát z různého pohledu. Nevýhodou je, že skončila spousta kvalitních hráčů, zásah do týmu byl obrovský. S tím se ale počítalo. Tým se omladil, ocitla se v něm spousta mladých, řada odchovanců s hradeckým srdíčkem. Musím říct, že si to užívám. A jestli je výhoda, že nebude takový tlak na to být úplně ve špici? To ukáže až sezona, já ale věřím, že půjdeme nahoru a že mladí se budou zlepšovat.

Výhodou by pro vás mohlo být i to, že vedení v této situaci mluví o trpělivosti. Co vy na to?

Že těžko mohu mluvit za vedení. Nastolili jsme dlouhodobější koncepci a s přihlédnutím k tomu, jaké hráče máme v týmu a spoustu mladých a řadu hradeckých odchovanců bez zkušeností s extraligou, tak doufám, že ano. Výsledky se možná nedostaví hned, ale nastavili jsme si nějakou dlouhodobou cestu a po ní půjdeme.