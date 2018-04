Plzeň je skvělá štace. Ale když se ozve KHL, půjdu, přiznává Mertl

„Sezona byla úspěšná, na ledě jsem dostal spoustu prostoru. Člověk ještě cítí zklamání z vyřazení v semifinále, ale s odstupem času už si to v hlavě srovnáte. A ten bronz už je teď hezký,“ popisoval 32letý centr Mertl při rozlučce s fanoušky.

Pro vás to byla asi nejlepší sezona v kariéře, že?

Člověk jde do každé s tím, že chce odvést maximum. Aby se dařilo osobně i celému týmu. To se povedlo, především základní část maximálně. A že z toho pro mě bylo tolik bodů, to je zásluha všech spoluhráčů, poskládalo se to.

Přitom jste loni v létě dlouho čekal na nabídku ze zahraničí, pro Škodu jste se rozhodl vlastně až na poslední chvíli...

A nelituju, byla to ta nejlepší možnost, jakou jsem mohl zvolit. Díky Plzni jsem se dostal až na olympiádu. Mám na co vzpomínat, za to chci celému klubu a všem klukům v kabině poděkovat. Dařilo se mi hlavně díky nim.

Co bude dál? Smlouvu máte v Plzni, ale je v ní klauzule o možném odchodu do zahraničí.

Budu se v létě připravovat sám a počkám, jaké se objeví nabídky. Sezona se mi povedla a přiznávám, že do ciziny bych se ještě chtěl podívat. Kdyby to vyšlo, půjdu.

Cílíte zase na KHL, kterou jste už poznal?

Určitě. V Evropě je to soutěž s největší prestiží. Chtěl bych mít jasno co nejdříve. I kvůli Plzni, aby se případně mohla podle toho přizpůsobit při tvorbě kádru.

Pokud odejdete, jaké vám na Plzeň zůstanou vzpomínky?

Jen ty nejlepší, s celou rodinou jsme tady byli moc spokojení. Fanoušci jsou v Plzni perfektní, hlavně ty zápasy doma jsem si užíval. Bydleli jsme hned naproti zimáku, blízko řeky, tam jsme strávili spoustu času.

Léto už strávíte v rodných jižních Čechách?

Těšíme se. Máme chatu na Třeboňsku, tam je krásně. Tam budeme s dětmi, od hokeje úplně vypnu. Jsou ještě malé, nějaké moře nemá cenu a já ani velké vedro moc nemusím.

Co rybaření?

Rybář zrovna nejsem. Jo, kdyby mi furt braly... (smích) Ale mě tam nebaví dlouho sedět.