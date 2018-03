Nejlepší kanonýr Mertl: Růžičkovi jsem říkal, ať mě nechá vyhrát

Na dvouleté kralování Dominika Kubalíka navázal právě Mertl díky rovným 30 trefám v 50 zápasech.

„Mám z toho velkou radost. Nevím, jestli se mi ještě něco takového může povést, i když bych si to moc přál,“ svěřil se 31letý forvard.

S Růžičkou jste byli i na olympiádě. Hecovali jste se tam, kdo střelecké hony vyhraje?

Dobrá otázka. Byli jsme tam spolu i na jednom pokoji, takže jsme se o tom samozřejmě bavili. Já mu říkal, ať už mě nechá vyhrát, ale je vidět, že mi to určitě nechtěl nechat zadarmo.

Třicet gólů jste v základní části nikdy nenastřílel. Co se v téhle sezoně změnilo?

Je to zásluha všech kluků okolo mě. Nejen Milana (Gulaše), se kterým nám to neuvěřitelně sedlo, ale i ostatních. Moc jim děkuju.

Poslední čtyři zápasy jste vyšel střelecky naprázdno. Projevila se tam nejvíc absence zraněného parťáka Milana Gulaše?

Může na tom možná něco být, ale určitě to není to nejdůležitější. Ani si nemyslím, že mě ta možnost vyhrát tabulku střelců extraligy svazovala, prostě jsem se nedokázal prosadit. Možná tam byla i nějaká únava po olympiádě, ale s tím bych se měl umět vypořádat.

Útočníci Milan Gulaš (vpravo) a Tomáš Mertl vládli extraligovým statistikám a jsou oporami Plzně.

Přesto, bylo složité zvykat si po Gulašově zranění na jiné spoluhráče v útoku?

S Milanem dokonale víme, kdo a kam jezdí, jak si vyhovět. Ale i ostatní kluci jsou tady výborní. Je to na mně, abych si sedl také s nimi. Teď se to možná úplně nepovedlo, uvidíme, co bude v play off.

Ve čtvrtfinále narazíte na jednoho z tria Olomouc, Zlín, Sparta. Koho z nich byste si přál?

Já myslím, že všechno jsou to kvalitní týmy. Vybírat si nejde, my se musíme připravit na kohokoliv.

Jedenáctidenní pauza, která vás teď čeká, přijde vhod?

Jo, bylo toho teď dost. Máme nějaké zraněné, odpočineme si, potřenujeme a připravíme se.