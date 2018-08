Karlovarský útočník Mikúš: Styl, jakým chceme hrát, je super

Pětadvacetiletý střelec loni v Nitře nasázel v 38 zápasech třiadvacet branek, podobnou úlohu zakončovatele má plnit i v týmu trenéra Pešouta. „Především chci hrát dobře pro tým, abychom byli úspěšní,“ říká.

Tým má za sebou první dva přípravné zápasy a teprve druhý týden na ledě ladí noty na start extraligového ročníku. Energie chce být znovu agresivní, pohyblivá a útočná. „Moc se mi líbí, jakým stylem Vary hrají. Super je, že se systému opravdu hodně věnujeme, a věřím, že na začátku sezony každý bude přesně vědět, kde má být a co má dělat,“ pochvaluje si člen širšího kádru slovenské reprezentace a majitel několika startů v KHL.

Hodně náročné je přejít z plné přípravy do zápasů?

Každé léto je stejné, v každém týmu skoro to samé. Z plného tréninku, ráno posilovna a trénink, odpoledne zápas. Každý se s tím musí popasovat po svém. Věřím, že takové zápasy nás dobře připraví na ligu.

Už týmu chyběl náboj utkání?

Myslím, že v posilovně člověk může makat jak nejvíc chce, ale nic se nevyrovná zápasu na ledě. I z pohledu, že si zvykne na tempo, na souboje, puk různě odskakuje. Žádný trénink nenahradí zápas.

Původně jste noví hráči tolik hrát neměli, jak těžké bylo naskočit do zaběhnutého systému?

Je super, že se tomu na tréninku opravdu hodně věnujeme. Máme meetingy, videa. Každý hráč by měl vědět, co má dělat v jaké situaci. Což je super. Já se budu snažit co nejrychleji do sebe všechno dostat. Zápas je nejlepší zkouška, tam si tyhle věci člověk nejlépe vsugeruje a vžije.

Je na hráčích vidět, že mají systém zažitý?

Systém je dobrý. Každému hráči trenéři ukazují, co po nás chtějí a co máme hrát. Hodně se koukáme na video. Rozhodně mě nikdo nehodil do vody, abych začal plavat. (úsměv) Všechno mi bylo vysvětlené, probíráme každou situaci. Kluci to mají vžité, já se na stejnou vlnu musím brzy dostat.

Útočníkům takový styl sedí, že?

Přesně tak. Styl, jakým chceme hrát, je super. Hodně se bruslí, na nic nevyčkáváme a snažíme se hrát na puku. To se mi moc líbí, a myslím, že i divákům se musí líbit. Je super, že takový systém hrajeme a nemáme na ledě chaos. Hrajeme aktivně, ale každý má svou úlohu na ledě a ví o ní.

Do týmu jste přišel, cítíte v něm pozitivní náladu po postupu?

Je vidět, že kluci spolu nějakou dobu hrají a znají se. Máme dobrou partu, jsou srandičky v kabině. Na tréninku i v zápase je cítit, že tým je velmi silný, že je nějakou dobu pohromadě. Můj cíl je zapadnout a pomoct týmu.

Vidíte v týmu velkou sílu?

Klukům minulý rok určitě pomohl. Není vidět jen to, že jsou spolu delší dobu. Nabrali kopu sebevědomí, hodně zkušeností a síla tu opravdu je. Věřím, že všechno přeneseme i do extraligy.

Jaká bude vaše úloha?

Prvně jsem přišel, abych dobře zapadl do týmu a byl prospěšný celku. Budu plnit úlohu, kterou po mně trenéři budou chtít, abychom jako tým byli úspěšní. To je prvořadá úloha. Samozřejmě jsem ofenzivní typ útočníka. Budu se snažit spoluhráčům připravit nějaké šance a dávat góly. Doufám, že očekávání nezklamu.

V prvních zápasech jste se cítil dobře?

Osobně jsem cítil, že jde o úvodní zápasy. Fyzicky jsem byl v pohodě, ale hokejová pohoda ještě chybí. Nějaké šance jsem měl, ale ten klid v zakončení chyběl. Věřím, že máme stále dost času na všem pracovat a na startu extraligy vše bude tak, jak má být.