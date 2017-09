Obránce Mojžíš opouští Liberec a bude hostovat v Pardubicích

„Rozhodně nás nenechává klidným start do nové sezony. Rozhodli jsme se po poradě s trenéry posílit naši defenzivu. O návrat Tomáše Mojžíše do Pardubic jsme hodně stáli a jsme rádi, že se nám to po domluvě s Libercem podařilo do konce sezony,“ uvedl v tiskové zprávě předseda představenstva a generální manažer klubu Dušan Salfický.

„Získáváme do našich řad zkušeného a defenzivně laděného obránce. Spoléháme se na něj, že nám v letošní sezoně výrazně pomůže,“ doplnil Salfický. Dynamo, které se v minulé sezoně zachránilo v extralize až v baráži, je po pěti kolech nového ročníku se třemi body předposlední.

Mojžíš se narodil v Kolíně a v Pardubicích hrál až do juniorky, z které v roce 2000 zamířil do zámořské WHL. Po angažmá i v NHL, AHL, KHL, Finsku i Švédsku a krátkém pobytu v pražské Spartě v roce 2014 sehrál za Pardubice šest utkání a připsal si dva body za gól a asistenci. Pak odešel na rok a půl do TPS Turku a následně do Liberce, s kterým loni získal titul a letos stříbro.

„V Liberci odvedl velký kus práce a je bezpochyby podepsán pod úspěšnými sezonami Bílých Tygrů v uplynulých dvou letech. Aktuálně však chceme ještě více sázet na naše mladé beky, kteří by měli dostávat více prostoru,“ uvedl sportovní ředitel a trenér Liberce Filip Pešán.