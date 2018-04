Souboje od žáků po NHL. Nosek se znovu postaví Hertlovi

Plány se krapet změnily. Tým Golden Knights v základní části válel a formu si přenesl i do vyřazovacích bojů, kde v prvním kole smetl Los Angeles 4:0 na zápasy. Své místo si Nosek udržel i v překvapivě silné organizaci. „Nebudu lhát, takový úspěch Vegas nečekal nikdo. Ani já,“ přiznává.

Co zpočátku vypadalo jako senzační story, se zanedlouho stalo pravidlem - nebyl problém vyšlápnout si na kohokoliv. „Poznali jsme, že to není náhoda. Parta si sedla, hrajeme jako jeden člověk,“ popisuje Nosek skvadry nechtěných. Vedení Vegas si vybíralo z hráčů, které ostatní celky nabídly.

Pětadvacetiletý forvard se zapracoval do čtvrté formace, postupně získával důvěru trenéra Gallanta a naskakoval i do oslabení.

S blížícím se play off ještě stoupl boj o místa, o pozici v sestavě přišel třeba Slovák Tomáš Tatar. I to motivuje Noska k maximálnímu nasazení: „Zároveň si chci vyřazovací boje užít. Zatím ani nemám moc nervy.“

Jak se zdá, stejný přístup razí celé mužstvo. Golden Knights vyřadili obranáře z Los Angeles v nejrychlejším čase, i když každý ze čtyř duelů skončil rozdílem jediného gólu. „Mohlo to být klidně jinak. Rozhodlo prodloužení druhého zápasu, které jsme urvali my,“ přemýšlí.

Dlouhá pauza na odpočinek se mnohdy považuje za škodlivou, soupeř Vegas v dalším kole ovšem prožívá totéž. Blesková partie na čtyři duely poslala dál San Jose na úkor Anaheimu.

V týmu Sharks působí krajan Tomáš Hertl, kterého Nosek nepotká rozhodně poprvé. „Hráváme proti sobě vlastně už od žáků,“ zmiňuje časy, kdy se sám učil hokej v Pardubicích a o rok mladší Hertl rostl ve Slavii. „Je super, že to vyvrcholí soubojem na té nejvyšší možné úrovni, v NHL,“ těší se urostlý útočník, i když s odvěkým soupeřem stihne prohodit jen pár slov při rozbruslení.

Tým z nevadské pouště těžko bude měnit osvědčené rutiny. Vegas se celou sezonu prezentují rychlým hokejem, týmovým pojetím a spolehlivými brankáři. „Manažer to dobře poskládal, trenér dobře trénuje a hráči dobře hrají,“ zlehčuje v žertu Nosek. Ale vlastně má pravdu.

Týmová chemie v kombinaci s šílícími fanoušky jen zvýrazňuje hokejovou pohádku, která se v americkém centru hazardu odehrává. Příznivci si váží vůbec prvního profesionálního týmu napříč elitními zámořskými soutěžemi, který má domov v Las Vegas. „Celou sezonu jich chodí plno, dokonce i na tréninky. A když jsme v sérii s Los Angeles odlétali k venkovním zápasům, dorazily nás vyprovodit tři tisícovky,“ líčí.

Co ho trochu mrzí, je pracovní vytíženost rodičů, která jim nedovolí přeletět oceán a sledovat syna naživo. „Kdybychom se náhodou dostali do finále, třeba se jim to podaří aspoň na jeden zápas,“ předbíhá Nosek.

V dalších týdnech se ukáže.