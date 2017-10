Lítost nad Litvínovem. Snad se kluci zvednou, doufá sparťan Pavelka

Pavelka prožil na severu Čech čtyři sezony a postupně se vypracoval v oporu skromného klubu se slavnou historií.

V létě se ale rozhodl pro změnu.

Pokukoval po zahraničí, nakonec přijal pražskou nabídku. Se Spartou měl hrát o nejvyšší příčky, nicméně ambiciózní celek postihla stejně jako Litvínov herní krize.

Sparta prohrála třikrát za sebou a sérii zlomila až právě proti Vervě. „Doufám, že z nás spadne deka,“ věří Pavelka.

Nastoupil jste poprvé proti Litvínovu. Jaké to bylo?

Bylo to zajímavé, protože znám prakticky celý kádr, strávil jsem tam čtyři roky, Musím přiznat, že ještě tři hodiny před zápasem jsem z toho byl docela vyjukaný. Když se ale pak začalo hrát, spadlo to ze mě. Jakmile jste na ledě, hrajete prostě hokej a už se nesoustředíte na to, že proti vám stojí bývalý tým.

Došlo v kabině před utkáním na nějaké hecování?

Hecování v kabině neproběhlo, protože se nám to minule trochu vymstilo. Tentokrát jsem si to nechal sám pro sebe, ale do kasy zpětně určitě něco přispěji.

Co rozhodlo o tom, že po třech porážkách berete tři body?

Nedostali jsme první gól, což bylo důležité. Posledně jsme začali proti Zlínu také velmi dobře, měli jsme v prvních minutách hodně šancí, ale neproměnili jsme je, naopak jsme inkasovali. První gól nám proti Litvínovu hodně pomohl a dotáhli jsme to zdárného konce.

Vnímáte, že jsou ve výkonu Sparty stále ještě rezervy?

Jo, rezervy tam byly. Když jsme dostali gól, tak jsme šli herně dolů, najednou to zase nebylo ono, oni nás zatlačili. Na tom musíme zapracovat, abychom se z toho nepodělali, když dostaneme gól za stavu 3:0.

Nemrzí vás, že Verva je v tuto chvíli v extraligové tabulce poslední?

Dnes mi to líto není, ale jinak mi to líto je. Sleduji je, nedaří se jim, ale myslím si, že to bylo hlavně tím, že měli zraněné hráče. Teď se jim vrací Viktor (Hübl), tak snad půjdou nahoru, i když už mají docela ztrátu. Bylo vidět, že nejsou v pohodě, neproměnili vyložené šance.

Věříte, že ze Sparty nyní spadne deka a bude pravidelně bodovat?

Doufám, že to tak bude, protože tři porážky za sebou byly na týmu trošičku znát. Máme teď výhodu, že hrajeme doma v pátek a neděli, tak se musíme snažit pokračovat v současných výkonech. Myslím si, že ani proti Zlínu jsme neodehráli špatné utkání, jen jsme nedali branky. Tentokrát jsme třikrát skórovali, tak na to musíme navázat.