Tleská celý Montreal. O něčem takovém se mi nesnilo, říká Plekanec

Plekanec se stal jedenáctým Čechem, jehož zápasový účet se rozrostl na čtyřmístné číslo (viz box). Slávě přihlíželo publikum v Montrealu, kam se zkušený forvard před tímto ročníkem vrátil po krátké epizodě v dresu Toronta. Celou kariéru jinak prožil v Canadiens.

„Je to pro mě něco speciálního. Jako malý kluk bych si ani nepředstavil, že budu hrát v NHL, natož v tisíci zápasech. Ale nebýt lidí okolo, na něž jsem měl obrovské štěstí, tak se mi něco podobného nepovede,“ řekl 35letý mazák v rozhovoru pro iDNES.cz (více ve videu).

„Hraju tu hodně dlouho, Bell Centre a místní diváky miluju,“ dodal nejstarší hráč na soupisce Canadiens. „O to víc si užívám takové chvilky, 22 000 lidí v ochozech vám takto neaplauduje každý den.“

Podívejte se na ovace montrealského publika Tomáši Plekancovi:

K vysoké výhře 7:3 nad Red Wings přispěl Plekanec svou první trefou nové sezony. V přečíslení si sjel až za branku Detroitu a nahodil kotouč k tyčce, kde si jej srazil do vlastní sítě obránce soupeře Filip Hronek.

„Byl jsem snad jediný, kdo věděl, že je to gól,“ komentoval svůj 233. ligový zásah Plekanec. K tomu za kariéru nastřádal 375 asistencí.

Čeští tisícovkaři: Jaromír Jágr (1 733 zápasů)

Roman Hamrlík (1 395)

Robert Holík (1 314)

Radek Dvořák (1 260)

Patrik Eliáš (1 240)

Václav Prospal (1 108)

Radim Vrbata (1 057)

Petr Svoboda (1 028)

Milan Hejduk (1 020)

Petr Sýkora (1 017)

Tomáš Plekanec (1 000)

Držitel tří medailí z mistrovství světa se navíc stal teprve čtvrtým hráčem v historii klubu, který skóroval ve svém střetnutí číslo 1 000. Před ním to dokázali Henri Richard, Larry Robinson a Alexej Kovaljov. Za 109 let klubové existence dosáhlo na tisícovku odehraných zápasů 12 hokejistů Montrealu.

„V tomhle duelu měl tolik důvodů ke spokojenosti. A my ostatní také, vždyť na ledě vypadal jako někdo, kdo si právě loknul elixíru mládí,“ chválil Plekance montrealský trenér Claude Julien.

Respekt Plekancovi vyjádřili také spoluhráči. „Jako kluk jsem ho sledoval v televizi, když ještě hrával s Kovaljovem a Kosticynem. I pro mě je to super zážitek, být s ním u takového milníku,“ vážil si útočník Jonathan Drouin, dvougólový střelec v utkání s Detroitem.

„Pleky toho pro město a tým tolik obětoval. Hraje srdcem v každičkém zápase. Jak ho po zápase oslavovali diváci, to bylo přesně to, co si zaslouží,“ přidal se forvard Max Domi.