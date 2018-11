Nadšení i smíšené pocity fandů Komety z Plekance. Jak pomůže Brnu?

Od příštího týdne je reálné, že vedle sebe uvidí personu, která svým významem kabinu extraligového mužstva převýší. Tomáš Plekanec, útočník s 1 001 startem v základní části NHL (a dalšími 94 v play off zámořské soutěže), souhlasí s obléknutím brněnského dresu. Bude v něm nastupovat formou střídavých startů z mateřského Kladna, kde podepsal do konce sezony.

„V případě, že za nás nastoupí, bude Tomáš patřit ke klíčovým hráčům, jako jsou Martin Erat, Leoš Čermák, Peter Mueller, Martin Zaťovič a další. To, kdy Tomáš za Kometu poprvé naskočí, bude předmětem dalšího jednání, ale plně respektujeme, že prvotně nastoupí za svůj mateřský klub,“ sdělil pro klubový web Libor Zábranský, první muž mistrovské Komety.

Zároveň s Plekancem se chystá na led také Erat

Brno se tak může těšit na velkou show. Současně s Plekancem se za ni chystá znovu hrát Martin Erat, lídr týmu, jehož návrat na led je na spadnutí. Mluví se o tom, že poprvé v sezoně se Erat v zápase objeví hned na začátku prosince.

A klidně to může být rovnou v útoku s Plekancem. Ten v Česku poprvé nastoupí v sobotu za Kladno. Dál je všechno otevřené. Kladno počítá s tím, že přijdou termíny, kdy jeho slavný odchovanec vyjede na led s Kometou místo s ním.

„Koukal jsem na rozlosování a najdou se termíny, které by mohly vyhovovat všem stranám. Do 15. února stihne Tomáš odehrát víc než 15 zápasů za Brno. S jeho zkušenostmi z NHL, kde se hrajou dva duely za sebou, by to neměl být problém,“ ujistil v pondělí na tiskové konferenci kladenský majitel Jaromír Jágr.

Termín 15. února je klíčový. Do tohoto dne může Plekanec hrát za obě mužstva, pro která se rozhodl. Poté už jen za jedno, což bude Kladno. Dokud mu tam neskončí sezona, pak by mohl opět posílit Kometu.

Za Brno musí nastoupit nejméně patnáctkrát, aby s ním mohl do play off. Od zítřka, kdy Kometa hostí Olomouc, na to má 23 pokusů.

„Uvidíme, jak to bude vypadat. Z NHL jsem zvyklý hrát hodně zápasů. Doufám, že to všechno zvládnu, abychom se připravili na play off. Priorita je dostat Kladno zpátky do extraligy. Navíc když bude Kladno hrát na Moravě, tak pro mě bude jednoduché přejet (z Brna) do Třebíče nebo do Prostějova,“ uvažoval v pondělí Plekanec.

Rozhodnou výkony Kladna, stihnout může baráž i titul

Otázka využití hvězdného hráče je předmětem debat mezi fanoušky. O tom, že Plekanec zamíří do Brna, kde žije jeho přítelkyně Lucie Šafářová, velká fanynka Komety, byla řada z nich přesvědčena.

Nyní tedy řeší nejen „kdy“, ale především „jak“. Například diskuse na iDNES.cz pod článkem z Plekancovy tiskovky s Jágrem se těmito dohady vyznačovala.

Nejslavnější hráči v dresu Komety v české extralize Jiří Dopita (2009 až 2011)

Olympijský vítěz z Nagana, trojnásobný mistr světa a sedminásobný vítěz extraligy přišel do Komety ze Znojma při převodu licence na nejvyšší soutěž. Byl největší personou klubu při jeho návratu mezi elitu, vstoupil ale do neurovnané doby mnoha přestupů, nadechnutí a pádů. Na konci sezony 2010/11, své druhé v Brně, za nejasných okolností mužstvo opustil, což pro něho znamenalo konec extraligové kariéry a návrat do prvoligové Olomouce. Tam byl i majitelem klubu. Tomáš Kaberle (2015/16)

Za Kometu odehrál jednu sezonu, úrovně svého obrovského renomé ale nedosahoval. Pro vítěze Stanley Cupu s Bostonem a zadáka s 1 086 starty v NHL na kontě bylo Brno poslední štací, následně ukončil bohatou kariéru. Martin Erat (od roku 2016)

Jednoznačný lídr Komety, vede ji na ledě i v šatně, výrazně týmu dopomohl ke dvěma extraligovým titulům. Vzhledem k tomu, jak velkou osobností Komety se po příchodu z Omsku stal, mu letos šéf klubu Libor Zábranský dokonce umožnil pozdější nástup do sezony.

„Co jsem slyšel, dost lidí není překvapeno. Bylo to (příchod Plekance) nějakou dobu na stole,“ řekl Michal Jimramovský, jeden z nejvýraznějších fanoušků brněnského celku. „Plekance řadím hned vedle Martina Erata. Je to jeden z největších českých hráčů posledních osmi desíti let,“ dodal.

Společně s radostí z potvrzení velké posily přemýšlí i nad otazníky. „Těžko říct, jak to Plekancovi půjde, jak moc tady bude hrát. Jak si u nás zvykne, když tady nebude pořád. Plekanec má jméno i velké kvality. Kdyby byl v Kometě pořád, tak jednoznačně super. Je tam ale dost otazníků. Momentálně mírně převažují nad radostí, zhruba šedesát ku čtyřiceti,“ podotkl Jimramovský.

Téměř určitě se brněnští fanoušci mohou na Plekance těšit ve druhé půli ledna, kdy má Kladno zápasy ve Frýdku-Místku, ve Vsetíně a Přerově. Kometa mimo hrací dny první ligy doma přivítá Litvínov, Liberec, Zlín a Chomutov. Nakonec 15. února hraje doma s Pardubicemi, což by na nějakou dobu měla být Plekancova rozlučka s Brnem.

Veškeré další dění se bude odvíjet od toho, jak se bude dařit Kladnu ve snaze dojít až do baráže o extraligu. Čtvrtfinále první ligy končí nejpozději 12. března, předkolo play off extraligy začíná 11. března. Čtvrtfinále nejvyšší soutěže pak startuje o týden později.

I kdyby hrál Plekanec s Kladnem baráž až do konce, mohl by ještě stihnout titul s Kometou. Ale to už jen v případě, že by Brňané postoupili do finále a tam nastaly zápasy číslo pět, šest nebo sedm.

Z první ligy do finále šel v minulé sezoně Rudovský

Plekanec by nebyl prvním hráčem, který by takto posílil finalistu. Letos na jaře to zvládl Jan Rudovský v Třinci. Tomu ale prvoligové povinnosti skončily už v březnu v Prostějově.

Napodobí ho i bývalý hráč Montrealu? „Rozhodla šance bojovat o titul. Poslední dva roky má Kometa nejlepší tým v extralize, projevila velký zájem a Libor (Zábranský) mi vyšel vstříc s Kladnem,“ potvrdil Plekanec, že šanci hrát o Masarykův pohár nebere na lehkou váhu.