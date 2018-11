Každý zná Plekance. Všestranný hráč. Hvězda a lídr, zní z Komety o posile

Zatím ve hvězdách je odpověď na otázku, kdy se v jednom mužstvu potkají i v poslední fázi svých kariér. Chystá se to na klubové úrovni v Kometě Brno. Vyloučená vůbec není varianta, že až spolu v jejím dresu nastoupí v extralize, klidně to může být v jednom útoku.



„Nechtěl bych je srovnávat, oba jsou typologicky jiní, ale oba jsou to lídři. Věřím tomu, že spolu mluvili, jak to tady funguje, a když tady budou, tak se budou snažit, aby Kometa hrála co nejlíp,“ pravil včera obránce Ondřej Němec, další z pěti členů ze současného brněnského kádru, který s Plekancem v minulosti reprezentoval.

Zbývajícími třemi muži mistrovské sestavy Komety, kteří s Plekancem hráli za národní tým, jsou obránce Michal Barinka a útočníci Martin Zaťovič a Lukáš Kašpar.

Tomáš Plekanec v národním dresu.

„Každý, kdo za posledních patnáct let hrál hokej, zná Tomáše Plekance. Je to skvělý, všestranný hráč,“ řekl na adresu čerstvé posily Komety i její americký útočník Peter Mueller.



„Ani jsem nevěděl, že nějaká tiskovka byla. Je tady Tomáš Plekanec? Tak super,“ usmíval se centr Jan Hruška mnohoznačně.Po pondělním odpoledním oznámení, že Plekanec bude formou střídavých startů z Kladna nastupovat za Kometu, včera brněnské mužstvo poprvé společně trénovalo.

Posila zajímala hlavně fanoušky

Jednoduchý pohled na soupisku Komety vede k tomu, že nejvíc by se měl příchod hvězdného útočníka (až k němu dojde) týkat právě Hruškova postu. Brněnský odchovanec v sezoně obsazuje místo ve středu druhé či třetí útočné formace a nedaří se mu tak, aby se dalo říct, že o své místo nepřijde.

„Zajímá mě to (Plekancův příchod) stejně jako všechny ostatní. Máme posilu, může nám to pomoct v naší další cestě. Zatím tady není. Je to normální hokejový život, že když se objevila velká posila na trhu, byl o ni zájem. Povedlo se ji přivést k nám a to je super,“ pokračoval 32letý střední útočník.

Zatímco fanoušci Komety o možnosti angažování bývalého hráče Montrealu už delší dobu živě diskutovali, osazenstvo kabiny Brna bylo podle Hrušky v klidu.

Zajímavost Kolikrát reprezentovali s Tomášem Plekancem 7x Martin Erat

4x Ondřej Němec

2x Michal Barinka

2x Martin Zaťovič

1x Lukáš Kašpar

Pozn.: V potaz se berou starty na mistrovství světa a olympiádě.

„Je dobře, že to fanoušky zajímá, pro ně se to hraje. My jsme tomu nevěnovali až takovou pozornost, protože ta jednání se určitě až k nám nedostanou. O vývoji jsme toho moc nevěděli. Nakonec to dopadlo a je to super,“ dodal Hruška.

Nepochybuje o tom, že Plekanec má v zásobě spoustu možností, jak Kometě pomoct. Například pokud se jeho síla spojí do druhého útoku s Eratem, což je možnost slibující ohromné zesílení brněnské sestavy.

A co třeba rovnou na křídle s Lukášem Kašparem?

Hned by se pak v extralize mohl opakovat scénář ze zápasu Česka na předloňském mistrovství světa proti Lotyšsku: Kašpar přihrál Plekancovi na jeden z jeho dvou gólů a pak v rozstřelu rozhodl o české výhře 4:3.

První start? To bude i otázka marketingu Komety

Hruška by v případě Plekancovy nominace do druhé pětky mohl obsadit místo ve třetí nebo čtvrté formaci (zbývajícím centrem Komety by byl kapitán Leoš Čermák) a „příležitostný“ střední útočník Radim Zohorna by se vrátil na křídlo, kde umí být úderný.

„Nemáme ještě daný scénář, jak Tomáše Plekance využijeme. Víme, v čem je silný. Pomůže mužstvu i mladým hráčům,“ řekl trenér Kamil Pokorný. Přestože v NHL byl v poslední době Plekanec žádán nejvíc o defenzivu, věří Pokorný, že majitel Libor Zábranský přivedl komplexního hokejistu. „Nebude problém, aby hrál přesilovky, oslabení, aby byl vytěžovaný,“ míní.

Jaromír Jágr (vlevo) a Tomáš Plekanec na tiskové konferenci prvoligového Kladna

O tom, kdy bude Plekanec schopen za Kometu poprvé hrát, se dál vede debata. „Bude to trochu i věc marketingu. Já to nebudu zveřejňovat. My budeme vděční za každý zápas, který tady Tomáš odehraje. Je to špičkový hokejista, dá se říct, že legenda, a myslím si, že se to bude řešit ze dne na den,“ uvedl Pokorný.



Každopádně rázem je z Komety, aspoň na papíře, daleko vyváženější a silnější tým než nyní, kdy mu skvěle hraje první pětka a zbytek týmu se snaží jí sekundovat.

„Respektujeme to, že k nám přijde hráč s obrovskými zkušenostmi, který nám přijde – podle toho, co řekl – pomoct. Chce s námi udělat úspěch. Pokud u nás Tomáš bude, bude patřit k lídrům,“ předpokládá obránce Němec. „Celý český národ zná jeho přednosti. Má obrovské zkušenosti, umí rozhodující vhazování, úžasně platný je na oslabení. Byl kapitánem nároďáku. Nám může jenom pomoct,“ říká ostřílený zadák.