Otazníky kolem Plekance. Zvládne pomoct Kladnu i Kometě?

Právě vítěze posledních dvou extraligových ročníků si šestatřicetiletý Plekanec vybral z dlouhého seznamu zástupců, kteří ho vábili po nečekaném konci v Montrealu. Jenže má to malý zádrhel.

Priorita známého patriota je především vrátit Kladno mezi elitu, v rodném městě chce odehrát rozhodující fázi sezony - prvoligové play off a případnou baráž. Do Komety, kde její nejvěrnější fanoušci bazírují na oddanosti, si bude do poloviny února „jen odskakovat“.

„Určitě tohle pendlování není ideál, ale je to Tomášovo rozhodnutí,“ říká hokejový expert David Pospíšil. „Někoho budou muset vyndat ze sestavy. Bude to jiná situace, než když se nedaří a je potřeba něco změnit, “ připojuje se David Moravec. „Konkurence na postu středního útočníka se enormně zvýší.“

Oba televizní spolukomentátoři mluví o Plekancovi v superlativech. Loajálně se logicky vyjadřují ijeho budoucí kolegové. Bude však mimořádně důležité udržet pohodu v mančaftu snícím o zlatém hattricku, v němž bude někdo z forvardů nepravidelně ztrácet výsadní postavení na ledě.

„Záleží, jak to (majitel a kouč Komety) Libor Zábranský zaobalí. Kam ho dá, jakým způsobem to bude fungovat. Pokud je kabina zdravá, přijme takového hráče v klidu,“ soudí Pospíšil. „Uvědomí si, že přišel vyhrát a pomoct a nepřišel nikomu zabrat místo.“

V pondělí Plekanec řekl, že úvodní duely sehraje o víkendu v Kladně. Pak se uvidí. „Když bude třeba Kladno hrát na Moravě, bude pro mě jednoduché přejet,“ nastínil. Jenže nepočítáme-li dnešní výpravu Rytířů do Třebíče, Moravou projede Jágrova družina zase až 14. ledna.

Podrobnosti brněnské šichty bude Plekanec ještě probírat se Zábranským. „Zatím nemáme scénář, jak ho využít,“ říká jeden z brněnských trenérů Kamil Pokorný. Legenda Canadiens poslední sezony v NHL i reprezentaci plnila roli defenzivního centra, specialistu na oslabení či vhazování.

„Tomáš je komplexní hokejista. Nebude problém, aby hrál i přesilovky,“ podotýká Pokorný.

„Společně s návratem Martina Erata bude Kometa neskutečně silná v závěrech utkání,“ vypíchl Moravec další hvězdu Komety s bohatým životopisem v NHL, která vynechala úvod sezony. I Pokorný včera potvrdil, že „Erata v prosinci uvidíme na ledě“.

Nyní navíc nastává období, kdy to Kometě na rozdíl od play off (za poslední dvě sezony má bilanci 24 výher, čtyři prohry) pravidelně skřípe. Plekanec má oživit ofenzivu, která v Brně stojí na přetěžované první lajně. Její centr Holík má reprezentační formu, další formace zaostávají.

„Do hlaviček hráčů nikdo nevidí. Řeknou si: Pomáhá, ale u toho nejdůležitějšího nebude?“ dumá Pospíšil. „Je to otazník, ale zase některé kluky může dostat do formy, může pomoct i mladším.“

I proto o Plekancovu dočasnou výpomoc prahli třeba v Mladé Boleslavi. „Charakterově je skvělý. Spoluhráči by viděli, jak se připravuje, jak maká, jak dělá věci pro tým. To je jeho největší přínos,“ uvádí kouč Boleslavi Miloslav Hořava.

Plekancova práva aktuálně vlastní mateřské Kladno. Na svazu ještě včera neevidovali novou smlouvu, s níž má oprávnění hrát soutěžní utkání. „Existuje několik možností, jak můžou kluby administrativně postupovat,“ podotýká mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

Jasné je to, že pokud chce Plekanec nosit rytířskou zbroj v případné baráži (což by na rozdíl od play off znemožnilo jeho účast ve finále extraligy), musí za ně v základní části a play off nasbírat 15 startů. Za brněnské mistry může na střídavé starty odehrát 25 mačů, což se do 15. února ani nedá stihnout.

Kolik jich tedy bude? I to se řeší.