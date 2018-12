Plekanec: show může začít. Obrovská čest a prestiž, říká majitel Komety

Bývalý kapitán reprezentace je konečně v Brně. Po dvou víkendových zápasech za Kladno by měl v nejbližším období „patřit“ Kometě. V pondělí po ránu už její halou procházel v novém modrém tričku s logem brněnského klubu.

„Dohoda je taková, že do 15. února bude tady. Odehraje všechna utkání za nás, pokud bude zdravý a fit. Bude taky chtít odehrát deset zápasů za Kladno,“ prozradil Libor Zábranský, šéf Komety.

Premiéra nové posily se stále reálněji rýsuje na čtvrtek, kdy Brno hostí Spartu. Podle očekávání by měl hrát v jednom útoku s Eratem, doplnit by je měl na křídle některý z mladých domácích hráčů. „Čeká nás velký zápas,“ věří Zábranský.

Co na tuhle výzvu Plekanec?

„Hrál jsem dva zápasy ve dvou dnech, uvidím, jak na tom budu. Ale myslím si, že by to mělo ve čtvrtek být v pohodě. Premiéra vyšla na vyhrocený zápas a někdy je lepší skočit do toho rovnou,“ podotkl.

Pro hokejové Brno je Plekancův příchod vekou událostí. Hrával zde olympijský vítěz Jiří Dopita, po absolvování 1 086 duelů v NHL i obránce Tomáš Kaberle. Teď je zde další „tisícovkář“ ze zámořské soutěže.

„Dosáhnout takové mety v dnešní NHL je něco neuvěřitelného,“ říká Zábranský, který o Plekance svedl manažerskou bitvu s dalšími kluby. A je hrdý, že hráč takového formátu navleče brněnský dres. „Pro nás je to obrovská čest a prestiž. V minulých dnech padlo několik milníků jako 65. narozeniny Komety, má patnáctá sezona, tisící zápas pod mým vedením. Každý si pamatuje ten prales, který zde byl, když jsem Kometu přebíral. Dnes tady máte hrdě hrající hvězdy NHL. Je za námi kus práce, a to, že jsou tady tito hráči, o něčem svědčí,“ uvedl Zábranský.

S tím Plekanec, který má s brněnským prostředím zkušenosti především z reprezentačních srazů a pak už jen letmo z hraní za Kladno během výluky v NHL, souhlasí.

„Je krásné vidět, jak se hokej dá zvednout, když se do něho dá srdce a kus práce. Tohle město si zaslouží, jak Kometa hraje,“ netajil se respektem k práci lidí kolem Komety.

Ti mohou jen zalitovat, že už nyní nemají k dispozici větší halu, aby mohli příchod hokejové legendy patřičně „prodat“. „Také je rozdíl, když hvězdu přivedete v dubnu, kdy se chystají suvenýry, dresy a všechno okolo, nebo ji angažujete teď, kdy jsou skladové zásoby hotové. Aby si někdo nemyslel, že je to jako ve fotbale, kde koupíte Ronalda a vydělají se peníze na dresech,“ upozornil Zábranský na to, že přínos Plekance pro Kometu a její renomé bude především v zápasech na ledě.

Mluví se i o tom, že uznávaného hráče chce pro Kometu získat také na další sezonu. To Zábranský potvrdit ani vyvrátit nechtěl. Fanoušci se těší na to, že Plekanec spolu s Eratem zvednou tým, kterému se nedaří podle představ, už teď.

„Taky jsem to zaznamenal. Nejdu sem ale jako spasitel. Myslím si, že jeden nebo dva hráči tým určitě nedělají. Kluci v Brně jsou zkušení, ostřílení z vyhrocených zápasů. Oni se do toho dostanou a v té nejdůležitější části sezony se ukáže síla Komety,“ předpokládá Plekanec.

S úsměvem komentoval otázku, jakou roli v jeho příchodu do Komety hrála jeho přítelkyně Lucie Šafářová, která je z Brna a Kometě fandí. Je i členkou jejího Království.

„Hlavně pro mě bylo obrovským oceněním dostat nabídku od Brna, od vítězné organizace. Má výborný mančaft. Že Lucka je zrovna z Brna, je takový bonus. Lucka je profesionální sportovec a moc dobře ví, že taková rozhodnutí se nedělají podle tohoto. Bylo to hokejové rozhodnutí. Jsem rád, že můžu působit v organizaci, která v posledních letech dominuje,“ oznámil Plekanec.

Už dnes Kometa ve čtvrtfinále Ligy mistrů hostí od 18 hodin švédskou Frölundu, u čehož ještě její nový trumf nebude. Od čtvrtka však může vypuknout Plekancova show.