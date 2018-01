Plekanec míří k tisícovce zápasů v NHL, možná ji oslaví v jiném týmu

Obléknout by mohl dres Pittsburghu, Chicaga nebo San Jose. Penguins hledají spolehlivého centra do třetí lajny a na oslabení. Sharks se pro změnu zranil Joe Thornton, který podstoupí operaci kolena. V Chicagu mají poslední dobou obecně problém s centry.

Plekancovi zbývá chybí do uctívané tisícovky třicet zápasů. Pokud je odehrál v Montrealu, zvládl by to jako teprve šestý hráč v historii klubu. Navíc po dlouhých třiceti letech.

Plekancova čísla - bilance v NHL Zápasů: 970 Branek: 230 Asistencí: 369 Bodů: 599

Jenže na hezká čísla se v NHL nehraje, českému centrovi dobíhá poslední rok smlouvy za šest milionů dolarů a v létě se stane neomezeně volným hráčem. Plekanec přiznává, že s vedením o nové smlouvě nejedná, ale v Montrealu by chtěl zůstat.

„Nevím, jaký o mě bude zájem. Já chci zůstat v Montrealu, to se nikdy nezměnilo. Jestli se ale něco stane, to já neovlivním. Jsem tu moc dlouho, vždycky jsem si hru v Bell Centre užíval. Fanoušci se stále emotivně projevují a to já miluju. Někteří hráči se přitom města bojí. Já jsem nikdy nenašel důvod, proč tu nehrát,“ řekl Plekanec pro Montreal Gazette.



Jenomže v závislosti na vysoké gáži se nabízí otázka, zda za to český útočník stojí. Na pochybnostech nic nemění ani úchvatná historie českého centra, který od prvního zápasu v prosinci roku 2003 patřil během následujících čtrnácti sezon k nejstabilnějším hráčů v kádru Canadiens.

Tomáš Plekanec z Montrealu se raduje ze svého gólu.

Vždy byl specialistou na bránění, v právě probíhající sezoně podstoupil už 244 vhazování v obranném pásmu, což znamená, že z 58 procent začíná hru v obraně. Přesto Montreal s Plekancem na ledě vstřelí více branek, než kolik jich dostane. Celkovou úspěšnost vhazování má 52,9 procent, vůbec nejvíc ve své kariéře. Při oslabení tráví na ledě průměrně nejdelší dobu ze všech útočníků v týmu (2 minuty a 17 vteřin).

Plekanec plní hlavně roli „psa obranáře“, i tak by se ale nemělo zapomínat na jeho chabou produktivitu. Vždyť zatím vstřelil pouze čtyři branky. „Samozřejmě je to trochu frustrující, ale já s tím nic neudělám. Dělám, co mi řeknou. Byl bych moc rád za šedesát bodů, ale někdy musíte něco obětovat, abyste pomohli týmu. A to poslední roky dělám,“ komentuje svou bilanci český veterán.

Jedna z mála branek Tomáše Plekance v sezoně 2017/18:

Měsíc do uzávěrky přestupů v NHL bude Plekanec pro týmy, které chtějí dojít v play-off daleko, s největší pravděpodobností horkým zbožím a velkým kandidátem na výměnu.

Montreal má pod platovým stropem podle serveru capfriendly.com místo přes 19 milionů. Tudíž by pro vedení klubu nebyl problém dohodnout se na výměně pod podmínkou, že Canadiens budou hradit 50 procent Plekancovy výplaty.

Na takové volání by mohl slyšet například Pittsburgh, který se trápí s obranou a hledá třetího centra. Naopak by mohl nabídnout vítěze Stanley Cupu, obránce Iana Colea.

Také v San Jose hledají náhradu. Na místo Thorntona se posunul Pavelski, za ním je Couture a Plekanec by mohl nastoupit místo 24letého Goodrowa ve třetí formaci.

Mezi dalšími zájemci mohou být Columbus Blue Jackets, kteří o zlepšení na postu středního útočníka usilují celou sezonu. I Tampě by se hodila pomoc, protože Stamkos a Point na všechno stačit nebudou.

Plekanec zůstává i přes vysoký plat velmi ceněným hráčem s ohromnými zkušenostmi, defenzivními schopnostmi, vůdcovstvím. V play-off by pro týmy mohl být rozhodujícím faktorem na hraně úspěchu a neúspěchu. Na jakou stranu se mužstva překlopí, často závisí na vhazování, kde český veterán exceluje.

A jak se už protihráči přesvědčili, nebojí se ani shodit rukavice: