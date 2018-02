Plekanec se stěhuje. Z Montrealu jde k největšímu rivalovi do Toronta

Společně s Plekancem míří do Toronta také útočník Kyle Baun hrající na farmě v AHL.

O výměně Plekance se tuto sezonu spekulovalo více než kdy jindy. Montreal už vzdal snažení o play-off, i proto lídr v obraně Shea Weber na nic nečekal a podrobil se operaci nohy, aby byl co nejdříve zdráv před letní přípravou.

Proč je Plekanec žádaný O výměně se hovoří od ledna Plekanec míří k tisícovce zápasů v NHL, možná ji oslaví v jiném týmu

Plekanec navíc vynechal poslední utkání, vedení jej pro jistotu posadilo na tribunu, aby případné zranění nepřekazilo výměnu.

„Bylo divné jít do zápasu a nevidět ho na soupisce. Na to nejsme zvyklí. Všichni bychom se měli cítit zodpovědní za pozici, ve které jsme,“ kaje se kapitán Canadiens Max Pacioretty.

Plekanec strávil v Montrealu 15 sezon, odehrál 981 zápasů. Magickou hranici tisíce odehraných zápasů se ale v dresu Canadiens nedočká.

Toronto Maple Leafs mají před play-off velké ambice, příchod Plekance by měl pomoci k tomu, aby mladé jádro mužstva mělo oporu ve zkušeném veteránovi.

Canadiens budou navíc platit polovinu z Plekancovy výplaty, která činí šest milionů dolarů. Smlouva na dva roky za dvanáct milionů mu po sezoně končí, český centr tak v létě bude s kluby vyjednávat o nové. Ve hře je i možný návrat do Montrealu, ovšem za menší peníze.

„Je to tichý chlapík s dobrou povahou. Se všemi vychází, každý jej respektuje. Vždy exceloval na vhazování, může být pyšný na svou hru bez puku. Zároveň to je člověk, kterého jsme neustále tlačili k tomu, aby byl více ofenzivní. Protože on to dokáže. Pro klub byl velkým přínosem,“ pronesl na adresu Plekance chválu trenér Claude Julien.

Zajímavé bude také to, s jakým číslem Tomáš Plekanec nastoupí. Číslo 14, které nosil doteď, je totiž vyřazené. Nosil jej dlouhých patnáct let (v letech 1960 až 1975) kapitán Dave Keon. V roce 2016 vyvěsili jeho dres pod strop arény.