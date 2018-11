Nová varianta pro Plekance. Zájem má Plzeň, potvrdil manažer Vlasák

V první lize Kladno, v extralize Brno, Třinec, Sparta a nově Plzeň. To jsou potenciální destinace pro 36letého hokejistu, jenž v listopadu ukončil zámořskou kariéru v Montrealu a vrátil se se do Česka.

A Plzeň by Plekance do svého týmu ráda získala. „Zájem by byl, za nějakých okolností bychom o tom uvažovali. Hodně záleží na něm. Ale myslím, že i z jeho strany by zájem byl. Jen musí vyřešit ta záda a další věci. Konkrétní věci tak ještě nepadly,“ mírní Vlasák

Pro Plzeň by mohl hrát roli vztah Plekance s asistentem trenéra Jaroslavem Špačkem. Oba dva se v letech 2009 až 2012 potkávali v Montrealu jako spoluhráči.

„Ano, nějaká konverzace v tomhle smyslu proběhla, věřím, že by mohlo hrát roli, že se známe,“ potvrdil Špaček.

Pokud by Plekanec podepsal v Plzni, vedení klubu počítá s tím, že by hokejista nastupoval i za Kladno. „Asi určitě, musel by samozřejmě v první lize stihnout patnáct zápasů, kdyby chtěl jít do baráže. Ale jak říkám, je to ve stadiu oťukávání,“ doplnil Vlasák.

Plekanec v minulém týdnu ukončil angažmá v Montrealu, za který v této sezoně odehrál jen tři zápasy. V dresu Canadiens strávil téměř celou dlouholetou kariéru v NHL, jen 17 utkání v minulém ročníku sehrál za Toronto.



Po odchodu do zámoří v roce 2002 působil Plekanec v Česku pouze v sezoně 2012/13 při výluce NHL. V dresu Kladna tehdy ještě v extralize nastupoval v útoku s Jágrem a Jiřím Tlustým.



Ani po návratu do Česka se nechystá přehodnotit konec reprezentační kariéry, který ohlásil po květnovém mistrovství světa v Dánsku. „Na tom se opravdu nic nezměnilo,“ uťal případné spekulace majitel dvou světových bronzů z let 2011 a 2012.