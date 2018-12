Bylo to krásný, řekl Plekanec po návratu do Kladna. A už vyhlíží Jágra

Plekance po výhře obestoupilo tolik novinářů, že se k němu všichni málem ani nedostali. Když 36letý hokejista promluvil svým typicky tišším hlasem, nikdo jiný ani nedutal. „Cítil jsem se nad očekávání dobře, nebylo to hrozné, jen jsem byl od půlky zápasu trochu unavený.“

Do Kladna jste se vrátil po šesti letech, jak jste se za tu dobu změnil?

Určitě jsem zkušenější. Snažím se s klukama držet tempo, snad to bude dobré. Trochu jsem se bál, jak budou reagovat záda, ale je to dobré. Doufám, že se mi s tím do zítřejšího zápasu nic nestane.

Těší vás, že máte oproti NHL zase i ofenzivní roli?

Tak v NHL má člověk určitou roli a nemá možnost si něco vybírat. Tím neříkám, že tady jo, ale ta role je prostě jiná. Je fakt, že takhle hodně jsem nehrál několik let. Nevím, jak to budu zvládat.

Tomáš Plekanec po návratu z NHL nastoupil za Kladno, podpořit ho byla i přítelkyně Lucie Šafářová

Chodil jste na přesilové hry, dal jste gól...

Měli jsme pár šancí, naše lajna (s Patrikem Machačem a Adamem Kubíkem) mohla dát další čtyři góly. Sám jsem na začátku dvakrát střílel doprostřed, tak jsem si řekl, že je čas dát to do strany a vyšlo to.

Co říkáte na úroveň druhé nejvyšší ligy?

Kluci tu hodně bruslí, bojují. Je to urputné, snad budeme hrát lépe. Není tu takový systém jako v NHL, takže je chvílemi hra i rychlejší.

A možná zákeřnější?

No, bylo tam pár věcí, které by rozhodčí v NHL asi pískali jinak, ale i tak je tu dost vyloučení.

Vnímal jste fanoušky? Co říkáte na podobiznu, kterou udělali?

Vnímal, bylo to moc krásný. Moc si jich cením, taky jsem se na ně těšil. I když to na mně možná není vidět, já si fanoušky hrozně užívám. Byl skoro plný stadion (4357 lidí), snad budou chodit dál. Jen mají asi větší očekávání, než mám já sám.

Jak to tedy je, má přednost Kladno, nebo Kometa?

Ono to ještě není upřesněný. Musím tu odehrát patnáct zápasů, abych mohl do baráže. S Jardou Jágrem a Liborem Zábranským si sedneme a nějak to spočítáme. Určitě ale nebudu hrát všechny zápasy všude. Vypočítáme to, aby to vyšlo. Já bych ale hrozně rád pomohl Kladnu do extraligy. Věřím, že až se Jarda vrátí, zabojujeme o ni.

Co Jágr říkal na to, že jste dal gól?

Já jsem ho ještě neviděl. On tam s námi samozřejmě je, má spoustu postřehů, i mně hodně radí, ale nic víc jsem neslyšel.

Může si k vám něco dovolit?

Jarda může, co chce (usměje se).