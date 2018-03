Plekanec si zvyká v Torontu. Vousy musely dolů, stejně tak čas na ledě

Pokud Plekanec odehraje všechna zbývající utkání základní části, dokončí tento ročník s číslem 999 v kolonce zápasů. „Doufám, že se do Montrealu vrátím. Ale uvidíme,“ nechtěl předjímat 35letý forvard. Ovšem představa jubilea v úvodním zápase příštího ročníku v dresu týmu, s nímž spojil takřka celou svou kariéru, by dojala hokejové příznivce po celém světě.

Teď je však na jiné misi. Výměna z tápající frankofonní metropole Kanady byla na spadnutí už dlouhou dobu, trejd se uskutečnil až letos. Očekávaný rozchod usnadnila Plekancovi komunikace s generálním manažerem Marcem Bergevinem.

„Mohl mě poslat pryč bez jediného slůvka. Ale před mým odchodem jsme situaci řešili. Netušil jsem, kam zamířím, zato jsem aspoň věděl, že zůstanu na východě,“ popisoval nezáviděníhodné chvilky Plekanec v rozhovoru pro televizi Sportsnet. Šéf Canadiens mu je usnadnil. „Chovám k Marcovi velký respekt. A společně s ním i k celé organizaci.“

Nakonec se nemusel do nového působiště trmácet daleko. Jeho novým domovem se pro zbytek sezony stalo Toronto. Klub nabitý mladými talenty si to šine do play off, potřebné zkušenosti dodá právě český mazák.

Otěže nad organizací Maple Leafs drží Lou Lamoriello. Generální manažer, který během působení v New Jersey proslul přísným režimem zahrnujícím krátce střižené účesy a zákaz vysokých čísel dresu. Kdo si nedokázal představit Plekance bez jeho vousů, musí si zvyknout.

„Na to už mě připravoval bývalý spoluhráč Brian Gionta. A měl pravdu,“ smál se hladce oholený kladenský rodák.

V Torontu vzpomínají v dobrém na jiného vyslance z Kladna, bývalého obránce Tomáše Kaberleho „Kdysi mi říkal, že bych do Maple Leafs perfektně zapadl. Na to jsem mu odpovídal, že se to nejspíš nikdy nestane,“ vzpomínal Plekanec. Právě Kaberle byl prvním, kdo se o jeho únorovém přesunu dozvěděl.

Hráči Montrealu se na počest Tomáše Plekance oblékli do roláků:

Plekanec, juniorský mistr světa z roku 2001, se v dosavadních osmi duelech za Toronto bodu nedočkal. Jeho nový tým přesto prožívá jednu z nejlepších sezon za 15 let, především díky výkonům mladíků Mitchella Marnera, Williama Nylandera a hvězdného Austona Matthewse. Pro zkušeného hokejistu je tak zatím místo ve čtvrté řadě.



Maple Leafs potvrdili formu také v posledním zápase proti Montrealu, který porazili 4:0. Plekanec povečeřel s ještě nedávnými spoluhráči, ti si z něj zase vystřelili tím, že navlékli pro českého útočníka tolik charakteristický rolák.

Bývalý reprezentační kapitán si posteskl: „Jako za starých časů. Jen už je to trochu jinak.“ Po play off se ukáže, na jak dlouho.