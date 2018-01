Na Hradec nesmíme v derby čekat, říká pardubický kapitán Rolinek

I proto dnes bude chtít pardubický kapitán Tomáš Rolinek se svým týmem ve třetím derby, znovu v Hradci, podat úplně jiný výkon než v úvodním vzájemném duelu.

„Byl bych spokojený, kdybychom se tam prezentovali aktivní hrou -ne, abychom na ně někde čekali. Doufám, že budeme správně nažhaveni a připraveni od první minuty. Určitě tam nejedeme s poraženeckou náladou, chceme si odvézt body,“ říká 37letý útočník.

Ve třech utkáních po Novém roce s Olomoucí, v Litvínově a s Třincem jste získali solidních sedm bodů. Co se vám v tom období na hře Dynama nejvíc zamlouvalo?

Nechtěl bych to nějak hodnotit, protože teď o víkendu hrajeme další dva těžké zápasy (po Hradci Dynamo vyráží v neděli na Spartu). Kdybych něco řekl, může to být hned jinak. Je výborné, že jsme udělali tolik bodů, ale soustředíme se na ta příští utkání.

Znamená to tedy, že nejste nijak zvlášť klidnější, i když jste zase o něco uskočili předposlednímu Litvínovu a poslední Jihlavě?

To být nemůžu, tabulka je strašně vyrovnaná. Loni jsme už touhle dobou ztráceli na ostatní mužstva spoustu bodů; letos jich naproti tomu máme dost, ale odstupy jsou malé. Současné výsledky jsou pozitivní - kdyby teď skončila základní část, tak by to pro nás bylo super. Jenže nekončí. I tréninky jsou nastavené tak, abychom neusnuli na vavřínech, že nějaké body k dobru máme, ale abychom naopak pracovali dál.

Co říkáte na nejnovější posilu týmu Tomáše Svobodu? Zdá se, že dobře pasuje i do vaší první přesilovkové formace.

Jo. Je to zkušený hokejista, extraligu hraje dlouho. Hlavně je gólový. Pomůže nám nejen v přesilovce, ale i ve druhé lajně, kde hraje při hře pět na pět. K Tomáškovi a Treillemu je to koncový hráč. Všichni od něj čekáme branky.

Těšíte se na třetí derby?

Jestli se těším... Já už zažil tolik vypjatých zápasů... Samozřejmě je Hradec blízko a vždycky panuje skvělá atmosféra, ať hrajeme doma, nebo u nich. Bude to další náročné utkání. Hodláme tam udělat dobrý výsledek.

Druhý Hradec má zvučný kádr, který se podařilo dobře sladit. Budí velký respekt.

Mají silný tým, zapadly jim i posily. Všecko jim klape, po špatném začátku hrají nahoře. Ale říká se, že derby nemá favorita, ať už ve fotbale, nebo v hokeji. Uvidíme, jak to dopadne.

Vídáte se doma v Srchu často s nyní hradeckým Petrem Koukalem, který tam bydlí rovněž?

Jak byly svátky, tak ne. Předtím byl na nároďáku. Ale jinak v kontaktu jsme, sháněl jsem mu lístky na derby tady. Odešel do Hradce, podepsal tam dlouhodobou smlouvu... Bohužel takový je hokej.

Bylo to tentokrát s těmi vstupenkami naopak?

Ne, zápas dávají v televizi. A tam, mezi ty ... A to stačí. (úsměv)