Do play off chceme. Ale musíme to znovu oddřít, je si jistý Rolinek

„Hokej mě pořád baví. Mám ho rád, naplňuje mě a dokud budu platný, tak chci hrát. Jestli to bude rok nebo dva, to nikdo neví. Musí mi také vydržet zdraví,“ podotýká.

Moc nad tím ale nepřemýšlí, plně se koncentruje právě na start letošního ročníku extraligy.

„Celá kabina se nemůže dočkat. Všichni si přejeme, abychom hned na začátku nasbírali nějaké body a odstartovali v pohodě. Po každém zápase musíme odcházet s tím, že jsme odvedli maximum práce, a nejlépe, že výhru máme my,“ říká Rolinek.

Před prvním zápasem, a snad i po něm, se v šatně „áčka“ sejde kompletní sestava.

„V přípravě jsem často neměl k dispozici všechny hráče kvůli nějakým zraněním, ale teď jsou už zdraví. Na Vítkovice půjdeme v plné síle,“ je rád hlavní trenér Východočechů Miloš Holaň.

Vrátil se Cardwell, v začátku si však zřejmě nezahraje

K týmu se po vyřešení závažných osobních problémů opět připojil i Kanaďan Jacob Cardwell. Ten ale minimálně do úvodních extraligových klání nejspíš nezasáhne.

„Jacobův návrat vnímám jako dobrou konkurenci pro naši obranu, ale v prvních zápasech dostanou příležitost spíše hráči, kteří si své místo v sestavě vydobyli v přípravných zápasech,“ předesílá Holaň s tím, že Cardwella případně zařadí do sestavy až s ohledem na první výsledky a individuální výkony svých svěřenců.

V Pardubicích se i před startem aktuálního ročníku stále skloňují slova jako parta, oddanost, odhodlání a hlavně bojovnost. To budou podle rázného kouče i nadále hlavní vlastnosti zaručující úspěch.

„Musíme okamžitě zapomenout na to, co se nám povedlo v loňské sezoně, ale zároveň si musíme neustále opakovat, co nás k tomu výsledku dovedlo. A hráčům říkám, že když tomu dají všechno, přikloní se k nám i nezbytné štěstí, které jsme měli minulý rok,“ motivuje trenér své ovečky.

Rolinek: V tomhle týmu už navždy zůstane pokora

Dynamu se v předchozím ročníku podařilo ze šestého místa proklouznout přímo do čtvrtfinále vyřazovacích bojů. A nejen náročný pardubický divák v něco podobného doufá i letos.

„Nějaká očekávání samozřejmě máme i my v kabině. Naposledy jsme odehráli super sezonu, která je určitým závazkem do dalších let, ale musíme zůstat při zemi,“ varuje Rolinek.

I přes nedávný úspěch tu podle něj stále koluje strašák jménem baráž. „Je tu stále dost kluků, kteří si boje o záchranu pamatují.

V tomhle týmu podle mě už navždy zůstane pokora. Vždy si bude vážit daného výsledku,“ uvažuje.

Minimálně v posledních letech hráči, ale i členové vedení skutečně pokorní jsou. Jednu z největších zásluh na tom bezesporu má právě rodák ze Žďáru nad Sázavou.

„Když jsem do Pardubic přišel, tak pro mě bylo hodně těžké dostat ostatním do hlavy to, že ne vždycky se musí dařit. Věřím však, že v posledních letech se mi to podařilo. Jsou tu typově jiní hráči, kteří si to doufám vezmou k srdci. Před každým zápasem musí být strach o výsledek a obrovská bojovnost. To klukům snad zůstane i letos. Věřím, že budeme hrát klidný hokej ve středu tabulky a nebudeme se plácat někde na dně,“ přeje si Rolinek.

Aby se tak nestalo, bude Dynamo spoléhat hlavně na dravé mládí. Do kádru totiž letos nepřivedlo vyjma Tomáše Vondráčka, jenž se hlásil v kabině po návratu z hostování v brněnské Kometě, hokejistu staršího šestadvaceti let.

„Všichni hráči, které jsme přivedli, jsou pro nás velkým příslibem do budoucna. Někoho zdobí skvělé fyzické parametry, někdo má zase skvělou střelu, jiný dobře bruslí, ukazuje se v národním týmu... Věřím, že jsme vybrali dobře a každý z příchozích bude v našem týmu podávat dobré výkony,“ říká sportovní manažer a asistent kouče Pavel Marek. Nejvíce dal o sobě zatím vědět obránce Vojtěch Budík.