Pardubickou formu schytala Sparta. Tým má šťávu, chválí kapitán Rolinek

Po nevalném podzimu letí Pardubice strmě vzhůru, na dohled pěti bodů už nyní mají první šestku extraligové tabulky. Přispěly k tomu mimo jiné i výhry v pátek v Hradci a v neděli na ledě Sparty. „Je to snový víkend. Ovšem to neznamená, že budeme nastupovat s nosy nahoru,“ podotýká rázně Rolinek.

V pátek jste porazili v derby Hradec, vstup do dnešního utkání se také velmi vydařil. Lze mezi tím hledat spojitost?

Jistě, každá výhra dodá týmu sebevědomí. Doufám, že jsme si všichni uvědomili, že nechceme hrát o udržení nebo v baráži. Naše zápasy podle toho vypadají. Cítím z týmu velkou energii. Pořád se ale musíme držet při zemi, přesto vnímáme výtečnou týmovou morálku.

Po výborné první dvacetiminutovce následoval z vaší strany útlum, změnili jste styl hry?

Druhá třetina z naší strany nebyla vůbec dobrá, mydlili nás v našem pásmu. Naštěstí jsme to díky obětavosti a týmové hře zvládli. Nechci říct, že když vedete, upustíte od úspěšné hry. Ovšem soupeř přidá, nemá co ztratit, vlétne na vás. O přestávce se jejich kabinou jistě prohnala bouře, protože je to nakoplo. Najednou byli živější a napadali nás, my jsme začali dělat chyby v obranné třetině, několikrát jsme vyhodili na zakázané uvolnění.

Vnímáte i jako soupeři zmatky v obraně Sparty?

Nechci soupeře hodnotit, každý nějak čteme hru protivníka. Na druhou stranu, na našem ledě nás v této sezoně dvakrát přejeli. My jsme zase dvakrát zvítězili v Praze. Byla to rozdílná utkání, ale že bychom se zaměřili na jejich špatnou obranu, to určitě ne.

V první třetině jste sportovně odvolal faul. Jak se celá situace seběhla?

Nebylo nad čím váhat, nejsem první ani poslední hokejista, který něco takového udělal. Zakopl jsem o led, když jsem ujížděl Michálkovi, rozhodčí si myslel, že jsem přepadl přes jeho hokejku. Chválit se za to ovšem nehodlám, takové případy se zkrátka dějí a je to správné.

Je to přeci jen těžké v takto důležitých zápasech?

Samozřejmě, že ne. Když víte, že vás soupeř nefauloval, proč byste ho vyháněl na trestnou?

Po snovém víkendu je zřejmě také snová nálada v kabině...

Atmosféra je po výhře vždy skvělá, kolikrát ani necítíte únavu. Zažíváme obrovskou euforii, nikdo z nás asi nepředpokládal, že by se nám mohl víkend takto povést. Slyšeli jste naše fanoušky, kteří byli absolutně spokojení.

Na hře Dynama je znát velká porce obětavosti a nasazení...

Musím říct, že to bylo vidět nejen proti Spartě. V posledních zápasech je v týmu spousta energie, mužstvo má šťávu. Pak vidíte, že ty zápasy se dají vyhrát, když do toho dáte nasazení. Je vidět touha a bojovnost, kluci se nebojí blokovat střely. To je ten pravý týmový výkon.

Fanoušci Dynama přijeli do Prahy ve velkém počtu, prostředí se občas podobalo domácímu...

Je to příjemné, když vidíte pardubické dresy nejen za brankou, ale po celém stadionu. Na každém ledě oceníte podporu příznivců. Jsem rád, že za námi fanoušci jezdí nejen do Prahy, ale i na další štace.