Rolinek: Z porážek Pardubic jsem dost semletý. Ale věřím ve zvrat

„Jen doufám a přeju si, aby noví trenéři tým zvedli a tabulkou jsme se posunuli o několik příček nahoru,“ dodal.

Nový trenérský triumvirát ve složení Ladislav Lubina, Petr Čáslava a Richard Král nyní 38letý Rolinek z klubu dobře zná.

Přímo na ledě se přitom nepotkal jen s centrem Králem; s Lubinou hrál mj. v mistrovském týmu z roku 2005 a je v zásadě zbytečné zmiňovat, že po boku Čáslavy v extralize nastupoval ještě před pár dny.

„Moje role pod Láďou bude úplně stejná jako pod jakýmkoliv jiným trenérem. To se nemění. Snad se moje výkonnost zlepší a tým bude vyhrávat,“ poznamenal veterán Rolinek. Co vypozoroval z prvních tréninků, Lubina s Dynamem hodlá hrát jednoduchý, přímočarý hokej.

„V tabulce hrajeme na konci, takže nic jiného ani nejde. Hokej je o gólech, o tlaku do brány, o počtu střel. Proto jsme se teď hodně zaměřili na zakončení. Ale samozřejmě klíčové je bruslení,“ vypočetl Rolinek. „Láďa do tréninku přinesl úplně jiné věci, dostáváme do sebe zase nějakou sílu a novou chuť. Uvidíme, jak to bude vypadat. Hrajeme až v pátek (od 17.30 v Karlových Varech), máme čas na tvrdou práci,“ pokračoval.

Mužstvo podle něho v uplynulých týdnech upadlo do totální letargie, což se zásadním způsobem odrazilo i v katastrofické sérii osmi porážek v řadě za sebou.

„Neříkám, že tréninky (pod předchozím koučem Břetislavem Kopřivou) byly špatné, ale čekalo se na zázrak,“ glosoval to Rolinek s tím, že nyní bude třeba znovu nabýt ztracené sebevědomí. „Máme hlavy dole, moc si nevěříme a ve hře je to vidět. I na tom musíme zapracovat.“ K vyhrabání ze současného srabu by Pardubicím měla přispět rovněž týmová soudržnost.

Tomáš Rolinek z Pardubic (vlevo) vypálil v extraligovém utkání tvrdou ránu na brankáře Sparty Matěje Machovského.

„Parta je důležitá. My se tu loni plácali po ramenou, že se daří. Letos se to však po první výměně trenéra (odvolání Miloše Holaně po domácí prohře 1:7 s Vary koncem října) celé zvrtlo. Nechci se však vracet k tomu, co bylo, a přeju si, aby tým šlapal,“ sdělil Rolinek.

„Hráči se pod každým trenérem v prvních zápasech chtějí ukázat. Ale věřím, že Láďovi jeho elán a odhodlání s tím něco udělat vydrží dlouho,“ uvedl lídr pardubické kabiny.