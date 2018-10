Co rána, to gól. Havlíčkobrodský bek rozhodl derby hattrickem

Přesně tyto pocity si po sobotním domácím zápase se Žďárem nad Sázavou užíval havlíčkobrodský Tomáš Semrád. „Zatím mi to tam moc nepadalo. Ale tentokrát, co jsem vystřelil, z toho byl gól,“ usmívá se šestadvacetiletý bek, jenž si - zdá se - své trefy schovával právě na duel s plameny.

„Úplně ne úmyslně,“ smál se Semrád. „Ale dopadlo to tak a jsem za to rád. Zápas se Žďárem je totiž takový malý svátek, ať pro fanoušky, tak pro nás hráče.“

Duel Žďáru nad Sázavou a Havlíčkova Brodu, který se vždy označuje za malé play-off, byl tentokrát o to pikantnější, že se střetly první a druhý celek druholigové skupiny Jih.

„Derby se Žďárem jsou vždy stejná, hodně vyhrocená, všichni hrají naplno, snaží se podat maximální výkon,“ líčí Semrád. „A pro nás je po psychické stránce dobře, že jsme je dokázali porazit.“

Důležité je to i z pohledu na aktuální tabulku: bruslaři dokázali plameny stáhnout na rozdíl čtyř bodů. A to mají jedno utkání k dobru.

„Byl to dobrý zápas se šťastným koncem,“ oddechl si Semrád. „První třetinu jsme byli lepší, potom jsme nepodávali úplně stoprocentní výkon,“ komentuje obrat hostů z 2:0 na 2:3. „Ale ve třetí třetině jsme to zvládli a otočili to. Super,“ komentuje konečný výsledek 6:3.