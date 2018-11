Bloumající chomutovský střelec Svoboda ožil: O desítku zabojujeme

V dresu hokejových Pirátů do té doby spíš paběrkoval, poprvé se výrazněji prosadil až proti svým a věří, že nedávný dvougólový večer ho dostane zase do pohody.

„Když člověk nedává góly a nedělá body, které se od něj čekají, do toho sem tam nějaký gól dostane a je v minusu, tak se to hromadí. Když navíc neboduje ani tým, tak v tom člověk trochu bloumá. Tohle mě snad uklidní. Když je hráč v pohodě, jeho výkon roste, ať je to v jakémkoliv sportu,“ tvrdil Svoboda po demolici Pardubic 6:1, na níž se podílel dvěma góly a asistencí.

Byl to určitě jeho nejlepší zápas od chvíle, kdy z Pardubic přišel výměnou za Dávida Skokana jako střelec, který má Pirátům zařídit chybějící góly. V prvních devíti duelech se však prosadil jen dvakrát a ani proti Pardubicím to zpočátku nevypadalo na nějaký zásadní obrat. Když Svoboda dvakrát dostal puk do ideální pozice a minul, se svěšenou hlavou odjížděl na střídačku.

„Pořádně jsem ani netrefil puk, to mě samozřejmě štvalo, protože tyhle situace rozhodují utkání. Takže jsem rád, že po těch šílenostech, co jsem tam předvedl, mi to tam nakonec padlo a vyhráli jsme,“ odfoukl si.

Nejspíš mu pomohl i tah kouče Vladimíra Růžičky staršího, který dal Svobodu dohromady se svým synem Vladimírem Růžičkou mladším. A nově vzniklá formace zářila: Svoboda 2 góly + 1 asistence, Růžička dokonce 1+3!

„Když má Vláďa puk, snažím se mu hlavně do toho nejezdit nebo mu udělat místo. On dokáže dát nahrávku i přes dvě hokejky, jak to ukázal zrovna proti Pardubicím několikrát. Když to takhle bude fungovat dál, tak jedině super!“

Poslední dva domácí zápasy, to byla ze strany Pirátů jízda. Parády se Spartou (5:0) a Pardubicemi (6:1) jako by popíraly, že Chomutov je od začátku extraligy odpadlík. „Odehráli jsme to dobře a předvedli jsme hezký hokej, ale musíme to potvrzovat, nemůže to být dobré jen jednou z pěti či šesti zápasů,“ uvědomuje si střelec.

Chomutovská ztráta je pořád obrovská. Na nyní desátý Litvínov mají poslední Piráti čtrnáctibodové manko. „Nechceme dopustit, aby po Vánocích už nebylo co hrát. Když budeme pravidelněji získávat body, ještě to pořád můžeme dotáhnout a zabojovat o desítku,“ věří Svoboda.