Svoboda v Kometě boduje. Nemusím vymýšlet, těší ho kooperace s tahouny

Přezdívají mu Socha. Poslední sezony ale kariéra Tomáše Svobody rozhodně neměla stabilní základy. Naopak. Hokejový útočník byl v Kometě přebytečný, a tak většinou šiboval po hostováních. Vítkovice, prvoligová Třebíč a naposledy Plzeň, kde se mu loni občas do hlavy vloudila myšlenka, že za mocně vyzbrojenou Kometu si už asi nikdy nezahraje. „Člověk si to může malovat, ale dopadne to jinak,“ věděl zároveň 30letý forvard. A dobře udělal.

Na jaře se mu po zdařilém plzeňském hostování extraligoví šampioni skutečně ozvali a Svoboda neváhal ani chvíli. Už jen proto, že se dvojnásobný otec toužil v Brně usadit s rodinou. „Teď záleží jenom na mně, abych podával optimální výkony a mohl tady zůstat,“ uvědomuje si vousatý střelec.

Tomáš Svoboda prožil v plzeňském dresu podařenou štaci.

A důvěru trenérům v úvodu sezony splácí. S 11 body je třetí nejproduktivnější hráč Komety po „svatých“ Martinech - Zaťovičovi a Eratovi. Naposledy v neděli přispěl aktuálnímu lídrovi extraligy dvěma trefami k výhře na plzeňském ledě 5:4 v prodloužení. „Body jsou i dílem štěstí,“ prohodí Svoboda, jenž po letním odchodu reprezentanta Marka Kvapila zaujal místo v elitním brněnském útoku.

Jenže v něm body nesbíral po hrstech. „Při hře pět na pět se nám nedařilo. Lítali jsme hrozně nahoru a dolů. Od Libora (Zábranského, šéfa a kouče Komety - pozn. aut.) přišel impulz, že se tam místo mě posunul Martin Zaťovič a jemu se daří perfektně,“ popisuje současný člen druhé lajny. „Pokud se člověku nevede, sestavou se začne hýbat, je to normální. Třeba kluci, co momentálně nehrají, by jinde do sestavy patřili. O to je v Kometě větší tlak, ale na ledě je vidět, že tam necháváme vše a daří se nám i bodově.“

Přestože Svoboda v ofenzivní hierarchii brněnských mistrů klesl, v posledních čtyřech duelech bodoval. Je nedílnou součástkou speciálního komanda Komety, která se může pochlubit nejúspěšnějšími přesilovkami v extralize - 26,53 procenta. „Body se dělají jednodušeji, než když člověk musí vymýšlet sám,“ popisuje Svoboda kooperaci se Zaťovičem či Eratem.

Tomáš Svoboda při letní přípravě Komety Brno.

Právě 36letý Erat je strůjcem brněnských početních výhod. „Martin si to víceméně řídí sám. Od trenérů má plnou důvěru,“ líčí Svoboda. Jako pravák se pohybuje na levém křídle, aby kombinace mohl z první zakončovat. „Dřív jsem na podobném místě hrál trochu níž, ale Martin mi už před sezonou ukázal, když jsme dávali přesilovky dohromady, kde mám být a jak se mám pohybovat. Je fajn, že je tady, dá tomu jasný tón a rozděluje puky,“ oceňuje pětigólový střelec z Komety, která v úterý v 18.30 v Malmö sehraje poslední zápas v základní skupině Ligy mistrů.

Svoboda bude fandit kolegům na dálku. Při nedělní cestě z Plzně se brněnská družina rozdělila. Zatímco Barinka, Káňa, Malec či Mallet, které doplnili brněnští mladíčci, se vydali na sever Evropy, opory Komety čeká volnější režim. „Do Malmö neletí přímý spoj, trenéři se rozhodli pošetřit síly. Navíc postup ze skupiny máme jistý,“ podotýká Svoboda, jenž si v pondělí užíval volna. V úterý už se opět bude potit. Obhájce titulu čeká po vystoupení v Lize mistrů páteční duel proti Olomouci.