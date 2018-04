Tomáš Svoboda: Hotovo ještě není, Plzeň to teď v Brně musí otevřít

Ideální složení mužstva z hráčů, obouchaných náročnými situacemi, sílící sebevědomí z výher v play off a dokonale zažitá taktika. Tak v kostce vidí Tomáš Svoboda hokejovou Kometu ve vyřazovacích bojích.

Ještě v této sezoně její dres nosil, pak odešel posílit Pardubice. Probíhající semifinále sleduje, a přiznává, že ho jeho vývoj překvapil. „Nemyslel jsem si, že Kometa venku dvakrát vyhraje a Plzeň se střelecky skoro neprosadí,“ říká otevřeně.

Hodně se mluví o tom, jak Kometa perfektně reaguje na vývoj zápasu a mění rytmus hry. Má to v sobě mužstvo zakódované, nebo je to koučované ze střídačky?

Neřekl bych, že by to bylo nějak extra koučovatelné. Mně tohle u Brna celkem překvapilo, v sezoně to bylo občas nahoru dolů. Jeden zápas se hrálo, co se potřebovalo, další zápas to zase uletělo.

Co je v play off jinak?

Na hráčích je vidět zkušenost, ať jsou to typy hráčů, kteří si tyto zkušenosti už přinesli, nebo další, kteří si tím prošli loni. Mají v hlavách, že dělají, co mají, aby je to dovedlo k vítězství. Díky tomu procházejí play off bez prohraného zápasu.

I když hned šest z dvanácti vyhraných zápasů bylo o gólů, asi nejde mluvit o náhodě nebo štěstí.

To určitě ne. Kometa to takto hrála loni, a došla až nahoru. V hráčích to je, sestava se nějak zásadně neobměnila. Hráči tuší, co se zápasem v dané situaci udělat, a to je strašně důležité. Ne nadarmo se říká, že v play off je to o jedné chybě, o jednom momentu. Kometa ty chyby nedělá.

Je jediná v extralize, kdo toto zvládá?

Momentálně je určitě jediná. Týmů, které by měly takovou sérii, ať to bylo někdy v historii, nebo v poslední době, rozhodně moc není.

Přesto říkáte, že vás průběh semifinále překvapuje.

Protože Plzeň patřila mezi nejproduktivnější týmy základní části. Nemyslel jsem si, že se moc neprosadí. Kometa ale zase ukázala to, co předváděla loni, a hraje hokej, který není vždycky hezký, ale každopádně je absolutně účelný. Plzeň si s tím zatím neví rady. Brnu teď víceméně stačí vyhrát jeden zápas doma, už tam bude ta trojka ve skóre, a postup bude blízko.

Nedávno jste hrál i za Vítkovice, které Kometa vyřadila ve čtvrtfinále. Taky jim se stalo, že je Kometa nepustila do série, a přiměla je hrát něco, co jim nebylo vlastní. Na což doplatily.

Přesně tak. Myslel jsem si, že to bude hodně vyrovnaná série, a že Vítkovice hrají přesně ten styl hokeje, který Brnu nemusí sedět. Že to je kompaktní a organizovaný celek. No a dostali 4:0. Taktéž mě vývoj překvapuje série u Plzně, a je možné, že když Kometa postoupí do finále, a vyjde na ni Třinec, tak ji neporazí taky. To tak občas v hokeji je, že člověk si myslí něco, a je to pak úplně jinak. (úsměv)

Kde se tahle síla v Brně vzala?

Dobře se tam kádr doplňoval o hráče, kteří mají zkušenosti s velkými zápasy. Martin Erat, Zaťovič, Ondra Němec, Leoš Čermák... ti všichni mají hodně zápasů za sebou, prošli nároďákem. To tým dělá týmem. Když jde v zápase do tuhého, tak tihle borci přestanou zmatkovat, a dělají, co mají.

Kdo je duší a motorem této vnitřní síly?

To není o jednom hráči. Těch, který vědí, co udělat na ledě, a co dělat v šatně, aby táhli mužstvo, je tam víc. Každý zná Martina Erata, což je top hráč v extralize, ale takových tam je víc. V tom má Kometa tým dobře sestavený, vyvážený v útoku i v obraně. No a nesmí se zapomenout na Marka Čiliaka, který, když vleze do branky v play off, tak je nadstandardní.

Už druhým rokem se zdá, že vstupem do play off je z něho úplně jiný gólman. Čím to?

Nevím, netuším. (usmívá se) Je to zajímavé. Když jsem v Brně v této sezoně byl, tak čísla Marek neměl nejlepší v extralize, to byli i lepší gólmani. On to ale není gólman, kterému je dvaadvacet let a chytá druhou sezonu. Odchytal toho dost, prošel si tím vloni, třeba má nějaký rituál... opravdu nevím.

Ví to on? Nebo se jednoduše přepne do transu a jede?

Musí to mít v hlavě dokonale srovnané, protože play off z ní nejde vypustit. Denně se probírají zápasy, není tam oddechový den. Marek se na to dokáže připravit jak psychicky, tak herně. Samozřejmě, ať jde o jednotlivce nebo o tým, tak kdyby v prvním zápase dostal sedm gólů, tak ani to pokračování nebude takové hladké. On ale bránu zavře a pak mu i sebevědomí jde nahoru. Je to pak jedno s druhým.

Má Plzeň ještě co nabídnout, aby Kometu zaskočila?

Dvaapadesát kol předváděla, že kvalitu má hlavně dopředu, a je potřeba připomenout, že ji Kometa nepřehrávala. Jen bude Plzeň muset něco vymyslet na situace, kdy se zápas láme, aby je zvládla, a dala víc gólů. Nic jiného jí nezbývá.

Co by tedy měla udělat?

Na jeden gól se doma nedá s tak kvalitním soupeřem vyhrát. Plzeň dá gól vždycky hrozně pozdě. Potřebuje se dostat na koně dřív, vyhrát třeba první třetinu, a zjistit, že to jde. Pokud bude v Brně prohrávat od druhého střídání, bude to mít strašně těžké. Plzeň to musí otevřít, protože ona vlastně potřebuje vyhrát oba zápasy v Brně. Nechat Kometu vyhrát potřetí a dát jí tak vlastně tři pokusy na to, aby sérii zavřela čtvrtou výhrou, už je dost odvážné.

Je série hotová?

Ne, to určitě není. Ve složité situaci Plzeň je, ale když se podíváme, kolik dala gólů za celou sezonu, nebo na její herní projev, tak ona dokázala soupeře válcovat. Může se to v jednom zápase zlomit. Nemusí to tak dopadnout, může prohrát ve středu a už bude v kritické a možná neřešitelné situaci. Ale zajímavé to ještě může být.