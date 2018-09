Slovák Tatar: omyl Vegas, který touží přesvědčit v Montrealu

Vegas si ho před play off přivedlo jako posilu, jenže Tatar nakonec téměř nehrál a jen z tribuny sledoval, jak jeho spoluhráči kráčí až do finále Stanley Cupu. Přitom v Detroitu byl zvyklý, že patří mezi lídry týmu, který bere nadstandardní plat.

Ani to mu v novém působišti ke slávě nepomohlo. Ještě měsíc po jeho příchodu neměli v klubovém obchodu dresy s jeho jmenovkou. Nebyly vyprodané, fanoušci o ně zkrátka neměli zájem. Za dvacet zápasů v základní části, které stihl odehrát, jim k srdci nepřirostl.

Aby ne, když nezářil. Čekalo se, že borec, jenž pobírá 5,5 milionu dolarů za sezonu, předvede víc. Mnohem víc. Místo toho městem kolovaly zvěsti o jeho špatné fyzické připravenosti, navíc se nedokázal přizpůsobit hernímu systému nového týmu.

Trenér Gerard Gallant s ním navíc neustále rotoval a téměř každý zápas ho stavěl do jiné formace. A často mu srážel sebevědomí, když ho posílal na tribunu. Skoro se nabízela otázka: Proč ho Vegas vůbec bralo?

Byl to zřejmě jeden z mála přešlapů, které vedení Golden Knights udělalo. V létě se jim ho však podařilo zažehnat, byť málokdo věřil, že tak drahého hráče s nepřesvědčivou výkonností někde udá.

Chytil se Montreal. Pro Tatara to bylo vysvobození, byť tvrdil: „Nečekal jsem to.“ Pravda, výměnu za Maxe Pacciorettyho opravdu čekal málokdo. Ač součástí transakce byl i mladý centr Nick Suzuki a výběr ve 2. kole draftu 2019 pro Montreal.

Tatar načíná novou éru i kvůli tomu, že se po dlouhých letech rozešel s přítelkyní. V Kanadě se chce vydrápat zpátky nahoru po boku českého centra Tomáše Plekance, se kterým si padli do oka. „Sedíme vedle sebe v kabině a hodně mi pomáhá,“ přiznal Tatar v rozhovoru pro slovenský deník Nový čas.

Na Slovensku si výměnu ostatně hodně pochvalují. Generální manažer tamní reprezentace Miroslav Šatan prohlásil, že Tatar dostane v Montrealu „určitě víc prostoru“. Což je dobrá zpráva vzhledem k mistrovství světa, které naši východní sousedé na jaře hostí a kde by chtěli postavit co nejsilnější výběr.

„Zatím to tak vypadá, že budu hrát mnohem víc - chodím pravidelně i na přesilovky. Musím ale tvrdě makat a ukázat se v nejlepším světle,“ uvědomuje si 27letý forvard, kterého těší obrovský zájem o hokej v Montrealu.

„Je to kolébka hokeje a pro mě obrovská výzva a motivace. V Kanadě navíc budu působit poprvé v kariéře. Město je nádherné a hokej je tu jednoznačně na prvním místě. Mám za sebou hektické období a stěhování. Dům jsem si ale nekoupil - udělal jsem to ve Vegas a vidíte, jak to dopadlo,“ usmál se Tatar.