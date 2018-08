Menší cíl by byl alibismus, tvrdí hradecká posila Vincour

V posledních dvou letech slavil Tomáš Vincour mistrovský titul s brněnskou Kometou. Zvlášť v tom druhém i na úkor týmu, který útok na něj vyhlásil a do kterého nyní na dvě sezony přišel.

A to v situaci, kdy se tým jeho nového zaměstnavatele přestavuje a opouští ambiciózní cestu vyšperkovanou nákupy hvězd.

Přesto šampion posledních dvou sezon, jedno z největších jmen, které při průvanu v hradecké kabině do ní nově přistálo, nemá pocit, že dělá krok směrem vzad.

„Vedení Hradce obměnilo kádr, bude to nová výzva. Myslím si ale, že by byl alibismus jít do sezony s malými cíli, to by bylo nesmyslné,“ říká sedmadvacetiletý útočník se zkušenostmi z reprezentace i ze zahraničních angažmá, „chceme vyhrávat.“

V týmu došlo k velké obměně, opustila ho řada výborných hokejistů. Co vy na to?

I tak ale podle mě tým sílu má. Je tady asi víc mladých kluků než loni, ale spousta z nich už tady loni hrála. Uvidíme, kolik zkušeností získali a ještě získají během sezony. Teď je to stále ještě jen příprava, chceme se na sezonu pořádně připravit a v ní vyhrávat. Věřím, že se budeme prát o ty nejvyšší příčky.

Co vám ukázaly první dny v týmu?

Už teď vím, že s klukama je sranda a všichni jsou super. Mám z toho výborný pocit.

Bek z Kanady, Lotyš pro útok Další testy Nejnověji příchozími na zkoušku do Hradce jsou kanadský obránce Sébastien Piché a lotyšský útočník Maris Bičevskis. Rodák z quebeckého La Sarre má za sebou téměř tři stovky zápasů v mezinárodní evropské soutěži EBEL. Ročník 2013/14 strávil v italském Bolzanu, od té doby nastupoval za rakouský Linz. Po celou dobu patřil mezi nejproduktivnější obránce soutěže. „Naskytla se nám možnost využít na zkoušku hráče s pětiletými zkušenostmi z EBEL Ligy. Je to velmi produktivní obránce, který by měl být na top úrovni. Sám projevil zájem a přes svého agenta oslovil náš klub. My se po dohodě vedení shodli na tom, že ho vyzkoušíme,“ sdělil Bednář. Hradec by měl v Přerově nastoupit s pěti testovanými borci. Vedle dvou nově příchozích jde o obránce Nedomlela a útočníky Chalupu a Petra Straku. Vše směřuje ke konečné podobě kádru pro blížící se start extraligové sezony. „Myslím si, že Piché je poslední jméno v kolonce příchodů, které se týká obrany,“ konstatoval Bednář. Obrana Hradce nyní čítá třináct jmen, další podle manažera nepřibudou, počet hráčů se spíše bude snižovat. Naopak útočné řady by se mohly rozšířit. „Dopředu chceme přivést ještě jednoho, možná dva kvalitní útočníky,“ naznačil Bednář.

Málem jste ale v téhle partě vůbec nebyl, dlouho to vypadalo, že přesídlíte do Finska. Proč z toho sešlo?

Prostě jsme se domluvili, že tam hrát nebudu. Bylo to oboustranné.

Budete hrát za Hradec, byly ve hře i jiné nabídky?

Chtěl jsem ven, což ale nevyšlo. Přišel Hradec a jsem tady.

Sháněl jste informace o tom, co vás v Hradci čeká?

Samozřejmě. Mluvil jsem s manažerem, s trenérem, ale ještě předtím s Petrem Koukalem. Znám ho dlouho, potkali jsme se v nároďáku, hráli proti sobě v Rusku i teď v Česku. Jel jsem za ním a dlouho jsme probírali, jak to v Hradci chodí.

Pomohlo vám to při rozhodování?

Když jsem si dal všechno dohromady hlavně od něj, měl jsem jasno, že podepíšu.

Podepsal jste dokonce na dva roky. Na přání vaše, či klubu?

S klubem jsme se na tom shodli. Já jsem v posledních letech hodně pendloval a chtěl jsem se někde usadit na delší dobu. Probíral jsem to i doma s manželkou, shodli jsme se v tom.

Jak se vám opouštělo Brno, odkud pocházíte a kde mimo jiné pracuje vaše matka jako fyzioterapeutka?

Beru to vcelku normálně. I proto, že jsem skoro celý život mimo Brno hrál, takže nic neobvyklého. A Hradec je od Brna kousek, když bude volno, dá se tam v pohodě zajet.

Jak budete vzpomínat na dvě sezony v Brně, na jejichž konci jste slavili mistrovský titul?

Ta parta mi bude chybět. Myslím, že v Hradci jsou taky výborní kluci a že se tady rychle zabydlím. Budu se snažit udělat takovou atmosféru, jakou mám rád, a s klukama si vyhovět.

Mluvil jste o tom, že z Hradce znáte Petra Koukala, co ještě víte o Hradci?

Něco ano, vždyť jsem tady v posledních dvou sezonách odehrál několik zápasů. V hlavě mám, že tady vždycky bylo strašné vedro a že zdaleka nejhorší je ten úsek z kopečka od kabin k ledu. Zaujali mě také výborní fanoušci, ti byli skvělí, bylo je slyšet. Na tuhle atmosféru se těším, těším se na první domácí zápas.

Ještě než se pustíte do extraligy, bude na váš tým čekat několik utkání Ligy mistrů. Jak start v ní berete?

Jako zpestření a zkvalitnění přípravy, v níž se můžeme porovnávat se silnými soupeři, což je super. Liga mistrů má svoje plusy i minusy, výsledek záleží na tom, jak budeme hrát v extralize, to je pro nás nejdůležitější. V Lize mistrů budeme samozřejmě chtít také vyhrávat, ale jsme tady od toho, abychom sbírali body do naší extraligové tabulky.