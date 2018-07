Zkouška ve Finsku nevyšla. Vincour tak z Komety odchází do Hradce

Mountfield chce v sezoně bavit diváky atraktivním hokejem plným rychlosti, dravosti a přímočarosti, do čehož mu urostlý forvard skvěle zapadá.

„Hledali jsme zkušeného útočníka, který by zapadl do systému, který chceme letos hrát. Tomáš tyto parametry splňuje, navíc nás při osobním setkání přesvědčil, že jeho zájem hrát v Hradci je velký. Jsme také rádi, že jsme zase o kousek zvedli náš výškový i váhový průměr,“ uvedl pro klubový web generální manažer Aleš Kmoníček.

Vincour, který je příbuzným brněnského šéfa Libora Zábranského, hrál dosud v tuzemsku výhradně za Kometu. V roce 2007 odešel mládežnický reprezentant, na jehož kontě je už ale také 22 startů v českém A-týmu, za moře. Postupně si prorazil cestu až do NHL, kde odehrál za Dallas a Colorado 95 zápasů a zaznamenal 17 bodů za sedm gólů a 10 asistencí. V barvách Kazaně a Novosibirsku okusil i Kontinentální ligu.

Nyní se chce usadit na východě Čech. V týmu, k němuž se připojí během příštího týdne, by měl působit minimálně do roku 2020. „Tomáš nechce měnit angažmá po roce a my na základě letošní velké obměny kádru také preferujeme delší kontrakty, proto jsme se velmi rychle dohodli na dvouleté smlouvě,“ vysvětlil Kmoníček.

Přestavba týmu Mountfieldu ale Vincourovým příchodem ještě úplně nekončí. „Společně se sportovním manažerem Jardou Bednářem intenzivně jednáme o příchodu ještě jednoho útočníka. Rádi bychom měli jasno během příštího týdne,“ nastínil Kmoníček.