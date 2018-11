Z Boleslavi do Sparty a hned proti ní. Voráček změnu zvládl, chválí Krupp

Soupeř mu situaci hned dal najevo. „Něco na mě během rozbruslení pořvávali,“ přiznal po prohře 3:5 Voráček.

„Chvilku jsem nad tím přemýšlel, ale chtěl jsem do toho jít s čistou hlavou, abych se soustředil na svůj výkon. Nechtěl jsem to klukům pokazit.“



Z osobního hlediska může být po premiéře za pražský klub v nové sezoně spokojený, chválil ho i trenér Sparty Uwe Krupp. Jaká změna po tom, co se na začátku sezony do sestavy nedostal a musel odejít na hostování. „Není v jednoduché situaci, ještě nedávno tam hrál. Ovšem Tomáš odvedl dobrou práci, je to zkušený obránce a tvrdě pracuje,“ řekl Krupp.

Samotný zápas však na pohled pěkný nebyl. Oči z něho spíš bolely. Jak Sparta, tak Mladá Boleslav kazily jednu přihrávku za druhou, ztrácely puky, zavářely si nepřesnostmi. Rozhodl nakonec mladoboleslavský Michal Vondrka hattrickem.

„Bohužel to nedopadlo, dělali jsme chyby, nechali jsme je dorážet z předbrankového prostoru. Přitom jsme se na to připravovali, protože na to mají šikovné hráče,“ smutně uznal 28letý obránce. „Konkrétně o Vondrkovi jsme se bavili, že to střílí. Bohužel se prosadil.“

Voráčkovy rady a postřehy tak výrazný efekt neměly, leč neskrýval, že se mu hraje jednodušeji, když dobře ví, jaký pohyb mají útočníci soupeře. „Je pravda, že Boleslav mě nepřekvapila, hraje pořád stejně, vytahuje útočníky, nastřeluje dlouhé přihrávky. Věděl jsem, co očekávat. Bohužel svou taktiku dobře splnili a vyhráli.“

Sám kouč Mladé Boleslavi Miloslav Hořava s výkonem svého týmu tak spokojený nebyl. „Vytěžili jsme tu z minima maximum. Bylo to štěstí. Spartu jsme v žádném případě nepřehráli. Snažím se to vidět reálně. Nebudu dělat ze šťastného vítězství, že jsme Spartu přehráli. Ale progres určitě vidím - v nasazení,“ řekl po utkání Hořava.

Pravda je, že Sparta středečním výkonem body soupeři vyloženě nabídla. Třeba když Boleslav měnila ve 47. minutě za stavu 3:3 gólmany a do brány šel 20letý Dominik Groh za Gašpera Krošelja kvůli nevolnosti, sparťané si řekli, že musí mladého gólmana zasypat střelami. Měli k tomu dokonce hned šanci v přesilové hře, jenže ta se pražským hokejistům vůbec nepovedla. Naopak v závěru sama inkasovala rozhodující branku.