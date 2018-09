Nečekal jsem, že vydržím do 38 let, říká nový zlínský kapitán Žižka

Že se stane nástupcem Ondřeje Veselého, který nosil céčko tři sezony, bylo logické.

„Ve Zlíně je tradicí, že kapitánem je nejstarší hráč,“ poznamenal Žižka, který oslaví 10. října 39 let. „Nečekal jsem, že budu hrát tak dlouho. Počítal jsem, že skončím někdy kolem pětatřiceti. Jsem rád, že je o mě ještě zájem.“

V týmu se mu věkem blíží jen o 17 měsíců mladší obránce David Nosek. Na extraligové soupisce přitom mají Berani pouze pět třicátníků. „Mají rodiny jako já, dá se o tom s nimi povídat,“ pochvaluje si Žižka.

Cestu se snaží najít i k hráčům, kteří jsou leckdy o dvě generace mladší než on. „Nahlížím na to z pohledu otce třináctiletého syna. Ten mi také říká: ‚Teď je to takhle.‘ Musím jít s dobou, nejde se zastavit. Ale je těžší a těžší se v kabině orientovat.“ Držet krok však musí především na ledě. Ví, že jenom bohaté zkušenosti mu nepomůžou.

„Musím na tom být dobře i rychlostně, jinak bych nestíhal. Začátek bude nejtěžší. Všichni jsou strašně nabití silami, mladí budou lítat. Proto se říká, že starší hráči se rozjíždí pomaleji a jsou lepší v závěru sezony,“ přemítá Žižka.

V extralize je jedním z patnácti hráčů, kteří dosáhli na metu tisíce startů v soutěži. Páteční domácí mač proti Třinci bude v pořadí jeho 1 015. Žižka si dobře uvědomuje, že za pár let by už v 38 letech v extralize pravděpodobně neobstál.

„Věk hráčů se bude zkracovat. Pro starší bude daleko těžší se prosadit. Mizí hokejovost, dříve se hrálo více hlavou. Teď se puky honí, je to o rychlosti, o výbušnosti, která s věkem ubývá,“ prohodil odchovanec Zlína.

Tělo ho nelimituje, takže konec kariéry ještě neřeší. „Nechci říkat na začátku, že je to moje poslední sezona. Všechno je otevřené.“

Záležet bude na mnoha okolnostech. Na prvním místě stojí zdraví. „Kdyby, nedej bože, přišlo zranění, bylo by těžké to dohánět. Uvidím, jak se bude dařit týmu i mně,“ doplnil Žižka.

Někdejší zadák Los Angeles Kings by si přál vylepšit svůj extraligový rekord v počtu odehraných zápasů ve vyřazovací části. Ve Zlíně, Slavii Praha a Kometě Brno jich zvládl dohromady úctyhodných 170.

„V kariéře jsem si play off užil dost. Proto tvrdím klukům jednu věc. Aby když splní základní cíl, šli za dalším. Šancí vyhrát titul je strašně málo,“ ví extraligový mistr se Slavií.

I proto chce vidět Berany dál než v předkole, kde na jaře vypadli s Olomoucí: „Ne že si řekneme, že budeme v desítce a pak to nějak odehrajeme. Na jakých pozicích bychom se mohli pohybovat, si můžeme povědět po první čtvrtině.“

Berani ji zahájí proti Třinci, kam ze Zlína přestoupil lotyšský kanonýr Roberts Bukarts, který si mezi fanoušky získal velkou popularitu.

„Myslím, že Buky bude nervóznější než my. Znám to ze své zkušenosti, když jsem hrál proti Zlínu,“ připomíná své předchozí extraligové štace.

Nejvíce sezon (8) odehrál v mateřském klubu, který si bude letos v lednu připomínat 90 let od prvního hokejového zápasu ve Zlíně. Teď navíc Berani načnou druhou půlstovku sezon v extralize. „Jsem rád, že u toho můžu být,“ cení si Žižka.