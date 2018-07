Chomutovský Tomica: Budu žrát led, nehodlám fňukat před rozhodčími

„Radši bych, kdyby tahle situace nenastala. Ale nastala. Dostal jsem to já,“ vykládal 37letý dříč po druhém zápase letní přípravy s Jekatěrinburgem, ztraceném 0:5.



Proč se na céčko netváříte? Kvůli tomu, že ho máte po svém parťákovi Michalu Vondrkovi?

Ano. Kapitán výborný, kamarád výborný. Ale takový je holt hokejový život. Asi mám nejvíc šedin, tak jsem to vyfasoval já.

Vondrka posílil Mladou Boleslav. Už jste si o vaší funkci volali?

Já Michalovi radši ještě nepsal ani nevolal. Byl by na mě naštvaný, že jsem mu to vzal. (úsměv)

O kolik jiný kapitán budete? Vondrka dával góly, vy budete tým burcovat svojí zarputilostí?

Že jsem dostal céčko a hned se ze mě stane střelec, tak to asi nefunguje. Budu hrát pořád stejně, chovat se pořád stejně. Bude to pokračovat jako dřív, nic se tím pro mě nemění. Navíc jsou tady další zkušení hráči, třeba Ivan Huml, třicátníkem je teď už i Sklenář, blíží se Růžička a Skokan. Tam problém nebude.

Jaké je hrát s céčkem?

Stejné jako předtím.

Ale něco to znamená, ne?

Je to větší zodpovědnost, samozřejmě. Ve mě se ty pocity perou. Hlavně proto, že to mám po Michalovi. Beru to, jak to je. Asi budu muset dělat víc hovorů s novináři.

Vondrka v době dlužných výplat bojoval za tým i u vedení. Budete se v tom chovat jako on?

Uvidíme, jestli ta situace nastane. Dopředu to říct neumím.

A zařvat v kabině umíte?

Moc často nekřičím, ale když už to sepne, dokážu to. Spíš se ale snažím všechno řešit v klidu.

Jenže budete muset debatovat s rozhodčími. Těšíte se?

Vůbec. Já jsem hrozně komunikativní typ. (ironicky) Nesnáším brečení, určitě nebudu jezdit za rozhodčími a nebudu fňukat jak malá blbá holčička. Pojedu za nimi, to budu muset, ale abych jezdil pokaždé a brečel, to fakt dělat nebudu.

Nebude vás céčko svazovat?

Ne, toho se já nebojím.

A jak tedy tým strhnete?

Ukáže se na začátku ligy. Já hraju jinak než Michal. Třeba vyskočí jako lídr některý z mladých kluků. Budu žrát led, jako jsem to dělal vždycky, a budu chtít po ostatních, ať se přidají. Vždycky budeme muset puk do brány dorvat a nepodělat se, když se něco nepovede.

Předtím ve Slavii jste měl céčko?

Zaskakoval jsem tam za Kadlece.

Jak se stalo, že vás teď vybrali?

Ani nevím. Ze mě si začali v kabině dělat srandu, že jsem kapitán, pak něco vyšlo na klubovém webu, přišel jsem a měl jsem céčko na dresu. Takhle jednoduché to bylo.

Piráti mají omezený rozpočet, jak se vám zamlouvá kádr?

Máme dobré mladé bruslivé kluky. Jen si musí každý v palici srovnat, že bude mít nějakou roli, a hrát to, na co má. Pomáhat druhým a mančaftu. A abychom si přáli. A ne když to někomu jde a jinému ne, abychom měli kyselé ksichty.

Jakou sezonu čekáte?

Hlavně ať je v klidu. Každý bude chtít, abychom se nenamočili. Na druhou stranu za 18 let nepamatuju jednoduchou sezonu. Na začátku mají všichni nulu. Na Slavii jsme měli jeden rok neskutečný mančaft, ale do Vánoc jsme byli v tabulce poslední. Pak nás už všichni odepisovali a my ještě překvapili. Uvidíme, co uděláme s Piráty, hlavně se musíme naučit dávat góly.

Vy jste závěr minulé sezony kvůli zranění vynechal. Máte před startem extraligy o to víc elánu?

Člověk se těší na každou sezonu, zvlášť já, když může být poslední. Třeba ale budu hrát do čtyřiačtyřiceti. Ne, to byl vtip. Těším se hrozně moc a chci si to užít!