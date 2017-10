Toronto vyhnalo z brány Howarda a poradilo si i se střídajícím Mrázkem

Den po výhře 2:0 na ledě Washingtonu hokejisté Toronta opět nezaváhali a po výsledku 6:3 s Detroitem si připsali už třetí triumf v řadě. Celkově v úvodu ročníku dotáhli do vítězného konce šest ze sedmi představení a s průběžnými 12 body tak vévodí Atlantické divizi, Východní konferenci a i celé NHL.

O zatím jejich posledním úspěchu rozhodli draví Maple Leafs už v zahajovací třetině. Hostujícího brankáře Jimmy Howarda překonali třikrát z úvodních čtyř střel. V 6. a 7. minutě skórovali Nazem Kadri a Zach Hyman. Na snížení kapitána Red Wings Henrika Zetterberga ze 13. minuty pak v čase 15:46 navázal Auston Matthews a Howard se poroučel na střídačku.

Náhradníka Petra Mrázka pak hned po nástupu do brány „přivítal“ gólem na průběžných 4:1 Connor Brown. Detroitu vyšel vstup do druhého dějství, když na nejtěsnější rozdíl snížili Tomáš Tatar s Jonathanem Ericssonem. Využitá přesilovka z 33. minuty od obránce Morgana Riellyho ale dodala Torontu klid. Ve třetí třetině pak byl k vidění již jen jediný gól, který v 57. minutě do prázdné brány obstaral William Nylander.

Mrázek odchytal necelých 44 minut a z 21 střel dvakrát inkasoval. Útočník hostů Martin Frk (12:26, -1, 2 střely) se dvakrát dostal ke svému obávanému zakončení, další bod do statistik ale tentokrát nepřidal.

Souboj Toronta s Detroitem ve středu nabídl konfrontaci předních týmů Východní konference a stejně tomu bylo i v zápase mezi St. Louis a Chicagem, kdy se poměřily pro změnu špičky Západu. Výhody domácího prostředí nakonec dokázali zužitkovat Blues a po výsledku 5:2 šli s deseti body do vedení v tabulce Centrální divize právě před své poslední soupeře Blackhawks (devět bodů).

První hvězdou nemohl být zvolen nikdo jiný, než autor hattricku v domácím dresu Jaden Schwartz. Třígólovým představením se blýskl ve své kariéře v NHL už potřetí a nezabránila mu v tom ani nepříjemná situace ze zahajovací třetiny, kdy vynechal posledních sedm minut po tvrdém nárazu do mantinelu.

Čeští útočníci vítězů Vladimír Sobotka (16:06, +/-: 0, 2 střely), jenž posbíral celkově osm trestných minut, a Dmitrij Jaškin (8:27, +/-: 0, 3 střely) nebodovali. Stejně tomu bylo i v případě hostujících obránců Jana Rutty (18:42, -1) a Michala Kempného (15:16, +/-: 0, 1 střela). V dobrém na zápas rozhodně nebudou vzpomínat elitní obránce Chicaga Duncan Keith a Brent Seabrook, kteří byli na ledě u čtyř obdržených branek.

Výsledky:

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 5:1 (1:1, 0:0, 4:0) Góly:

17:12 Cammalleri (Muzzin, Fantenberg)

47:34 Kempe (Lewis, Cammalleri)

50:17 Cammalleri (Kempe, Toffoli)

56:42 Kempe (Pearson)

58:24 Kempe (Cammalleri) Góly:

10:31 Byron (Danault, A. Shaw) Sestavy:

Quick (Kuemper) – Forbort, Doughty, Muzzin, Martinez, Folin, Fantenberg – Iafallo, Kopitar, D. Brown – Pearson, J. Carter, Toffoli – Cammalleri, Kempe, Auger – Andreoff, N. Shore, Lewis. Sestavy:

Montoya (Price) – Mete, S. Weber, Alzner, Petry, Morrow, Jo. Benn – Pacioretty, Drouin, Lehkonen – Byron, Plekanec, Gallagher – Hudon, Danault, A. Shaw – Galchenyuk, J. de La Rose, Hemský. Náhradníci:

St. Louis Blues St. Louis Blues : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) Góly:

04:46 Schwartz (Tarasenko, Bortuzzo)

25:59 Schwartz (Allen)

27:49 Tarasenko

47:01 Brodziak (Upshall, Parayko)

59:08 Schwartz (Parayko) Góly:

54:47 Pánik (Keith, P. Kane)

56:07 Hartman (DeBrincat) Sestavy:

Allen (C. Hutton) – Pietrangelo (C), Edmundson, Parayko, Gunnarsson, Bortuzzo, Dunn – Tarasenko (A), Stastny, Steen (A) – Blais, B. Schenn, Schwartz – Jaškin, Barbašev, Sobotka – Brodziak, Upshall, Pääjärvi. Sestavy:

Crawford (A. Forsberg) – Seabrook (A), Keith (A), Rutta, Forsling, C. Murphy, Kempný – Pánik, J. Toews (C), Saad – P. Kane, Schmaltz, Hartman – DeBrincat, Anisimov, Sharp – Hayden, Wingels, Bouma. Náhradníci:

Rozhodčí: Rooney, McIsaac – Nagy, Racicot Počet diváků: 18 752