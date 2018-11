Trávníček po demolici Karlových Varů: Už jsme zase nebyli líní na krok

„První zápas a první třetina jsou po přestávce důležité. Nezačít zvolna, ale hned na to vlítnout. A nám se to podařilo,“ pochvaloval si kapitán Michal Trávníček, který skóroval v každém z posledních čtyř zápasů.

Je z vás, pracanta, kanonýr?

Myslel jsem před sezonou vážně, když jsem říkal, že budu kvůli změně pravidel ohledně dohrávání soubojů víc na puku. Ale upřímně: střelecké statistiky zrovna já moc nesleduju.

V Chomutově i teď jste skóroval z úhlu. Nová taktika?

Měli jsme období, kdy jsme nedávali góly, takže jsme si řekli, že musíme něco změnit. Víc střílet. Cpeme to na bránu i z pozic, ze kterých jsme si častokrát ještě dali nahrávku a odkud to gólmani nečekají. Zkoušíme, co se dá.

A funguje to, statistici vám napočítali 50 střel na branku!

Napadalo nám to tam. Když vedete o dva tři góly, hraje se úplně jinak, než když jsme předtím museli pořád dotahovat. Teď jsme zápas kontrolovali. Ale před přestávkou jsme doma ztratili plno bodů, měli jsme šňůru proher, takže nás vítězství 7:2 nemá proč uspokojit.

Nešly vám ani přesilovky a teď jste využili hned čtyři.

Taky novinka. Potrénovali jsme je o přestávce, přišel Mathias Porseland. A na modré čáře je vidět, že to je hráč do přesilovky. Což jsme si od něj slibovali. Jestli to bude takhle pokračovat dál, tak skvělé.

Švéd si zapsal dvě asistence při přesilovkách díky svým spíš chytrým než dělovým ránám z dálky.

Takhle se to teď hraje. Není moc času na golfák, protože každý mančaft hraje oslabení aktivně. Takže to musíte dostat do brány a dávat góly z odražených puků než přímo ze střely.

Byl to už zase Litvínov, jaký zkraje sezony vládl extralize?

Hlavně jsme se vrátili k aktivitě. Po dobrém začátku se nám stávalo, že jsme přestali bruslit a čekali jsme, co udělá soupeř. To spíš nevycházelo. Aktivní hra nám svědčí víc. Je jen na nás u toho vydržet a nebýt líní na krok, chodit po protihráčích. Častokrát jsme teď měli šance i po našem napadání.