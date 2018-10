Hokejisté Třebíče nájezdy umí. Porazili v nich i budějovický Motor

„Já ale furt budu tvrdit, že nájezdy jsou spíš loterie,“ usmívá se trenér bílých hvězd Martin Sobotka (na snímku). „Ten druhý bod je třešinka na dortu, něco navíc.“

Naposledy Třebíč urvala vítězství v nájezdech při sobotním domácím zápase s Českými Budějovicemi. Bylo o to sladší, že ještě 25 vteřin před koncem normální hrací doby Horácká Slavia prohrávala 2:3.

„Do utkání jsme nastoupili hrozně ustrašeně, kluci se báli. Ze soupeře jsme měli veliký respekt,“ všiml si Sobotka. „Zaplať pánbůh nás v tu chvíli podržel gólman.“

Brankář Dostál sice v duelu proti aspirantovi na baráž o extraligu inkasoval už po 122 vteřinách, poté se o něj však spoluhráči mohli opřít. „Soupeř měl přesilovku, vytvořil si nějaké šance. Ale gólman to pochytal,“ těší Sobotku. „Od desáté minuty, kdy nás Budějovice dvěma fauly vrátily do hry, to byl vyrovnaný souboj. Remíza je zasloužená.“

A co už zmiňované nájezdy?

„Máme jistotu v bráně. Ať už chytal Vejmelka, nebo teď Dostál, tak nájezdy umí,“ všiml si Sobotka. „A máme i dva kluky, kteří je dovedou proměnit, Kuska a Rašku.“

Horáci tak výhrou 4:3 na nájezdy, o kterou se postaral právě Silvestr Kusko, natáhli zajímavou sérii. Už devět kol pravidelně střídají vítězství (byť v nastavení) a porážky.

„Potřebovali bychom hrát dva zápasy v řadě doma,“ usmívá se Sobotka. „Tam jsme schopní bojovat od první do poslední minuty – i když prohráváme. Venku dostaneme hloupý gól a mančaft se položí. Zkusíme to v Prostějově zlomit.“