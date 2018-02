Hokejová Třebíč už má po sezoně. Na Vsetín jsme měli, litují hráči

„Samozřejmě nás mrzí, že jsme to nezvládli, protože si myslím, že jsme na Vsetín měli,“ smutnil po porážce 1:5 sedmnáctiletý brankář Horácké Slavie Lukáš Dostál.

Všechny trumfy přitom měla Třebíč ve svých rukách. Stačilo jí uhrát remízu v základní hrací době.

„Šance jsme si vytvořili, v některých pasážích jsme byli dokonce lepší, ale nedali jsme góly. A já taky udělal nějaké chyby. Prostě se to tak všechno sešlo,“ povzdechl si odchovanec brněnského hokeje.

A zklamaný byl po utkání také hlavní kouč třebíčského A-týmu Martin Sobotka.

„V poslední čtvrtině sezony jsme získali jen patnáct bodů. Navíc z venkovních zápasů jsme přivezli pouhé tři. Myslím, že to nás stálo postup do play-off,“ hledal na pozápasové tiskové konferenci důvody předčasného konce sezony.

„V Ústí nad Labem, Kadani, Benátkách a také ve Frýdku-Místku, tam všude jsme měli získat body,“ věděl.

Letošní vyřazovací část první ligy tedy bude bez třebíčské účasti, nicméně atmosféru jako při play-off si Horácká Slavia přece jen užila. Do Třebíče totiž v sobotu dorazila velmi početná skupina vsetínských fanoušků, která společně s domácími příznivci vytvořila utkání parádní kulisu.

„Bylo to úžasné,“ chválil Dostál. „Díky tomu mělo utkání parametry play-off. Musíme fanouškům za tuhle atmosféru hrozně moc poděkovat,“ poslal vzkaz oběma táborům.

Ten vsetínský byl ale nakonec výrazně spokojenější. Stejně jako kouč hostujícího týmu Jiří Dopita. „Myslím si, že jsme utkání odehráli dobře a moc velkých chyb jsme nedělali,“ radoval se.

Vsetín se těší do Varů

Zásadní překážkou pro třebíčské hokejisty byl vsetínský gólman Jaroslav Pavelka, který z třicítky střel pustil pouze jedinou.

„Důležitým momentem byla neproměněná přesilovka domácích. Především jejich obrovská příležitost, která mohla vést ke srovnání na 1:1. Pavelka nás v tom oslabení výborně podržel,“ nešetřil komplimenty na adresu svého brankáře Dopita, který už vyhlíží první utkání čtvrtfinále s Karlovými Vary. „Budeme dělat vše pro to, abychom dokázali postoupit,“ vyhlásil.

To v Třebíči mohou od sobotního večera pomalu plánovat další sezonu. Dřív, než by si přáli. „Je to určitě brzy,“ povzdechl si brankář Dostál. „Ale liga už je prostě takhle nastavená, nehraje se ani předkolo. Bohužel,“ krčil rameny.

Každopádně i přes brzký konec slyšeli třebíčští hokejisté od svého kouče také slova chvály. „Myslím si, že se nemáme za co stydět. Do poslední chvíle jsme o play-off bojovali,“ měl jasno Sobotka.