Korejský energetický kolos vstoupil do třebíčského hokejové klubu

„Je to pro nás významná pomoc. Začali jsme s tímto partnerem jednat zhruba před půl rokem a musím říct, že jednání to bylo poměrně rychlé a vstřícné,“ nechal se slyšet ředitel Horácké Slavie Třebíč Karel Čapek.

Jakou konkrétní částku spojení s firmou KHNP klubu přinese, však prozradit odmítl. „Ne, to určitě neřeknu. Dohoda je taková, že podmínky smlouvy nebudeme zveřejňovat,“ hlásil. „Řekl bych to tak, že se stali naším významným partnerem. Tak, jako řada dalších našich významných sponzorů,“ zůstal tajuplný Čapek.

Po sezoně se uvidí, co dál

Smlouva je zatím uzavřena na jeden rok. „Ovšem s dlouholetou opcí,“ poznamenal ředitel třebíčského hokejového klubu. „Budeme průběžně jednat o další spolupráci. Ta firma se chce v Česku prezentovat. Navázali jsme kontakty a uvidíme, jak se bude věc vyvíjet dál,“ dodal.

Zástupci nového partnera se podle Čapka určitě chystají osobně navštívit i některý z domácích zápasů Horácké Slavie, speciální požadavek na konkrétní umístnění týmu v celkové tabulce však nemají.

„Ne, to ne, takhle to postaveno nebylo. Oni ocenili naši dlouhodobou činnost. To, že máme už 90letou historii. A chtějí pomoci se stabilizací,“ vysvětloval šéf třebíčského klubu.

„Je pro nás čest, spojit se s jedním z nejslavnějších a hlavně nejtradičnějších sportovních týmů v regionu. Věřím, že i naše podpora pomůže třebíčskému hokeji navázat na jeho 90letou historii a přispěje k mnoha sportovním úspěchům v této i v nadcházejících sezonách,“ pravil prezident a generální ředitel KHNP Jae-hoon Chung. Po korejské firmě Horácká Slavia pojmenovala i svou arénu.

KHNP se chce v regionu ukázat. O stavbu nového jaderného bloku v Česku se podle dřívějších informací zajímá ještě dalších pět společností. Jde o ruský Rosatom, francouzskou EDF, čínskou China General Nuclear Power, společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea a americký Westinghouse.

Do konce letošního roku by se mělo rozhodnout o finančním modelu výstavby. V Dukovanech se má začít budovat dřív než v Temelíně.

„Předloni na konferenci v Praze jsem do našeho regionu pozval všechny firmy – že by měly ukázat, jak by spolupracovaly tam, kde budou stavět. Zatímco někteří dělají hodně aktivit v Praze nebo v rámci celé republiky, tak Korejci šli do regionu. Udělali tady také dobrovolnický program pro potřebné,“ připomněl předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš.

Dukle to před časem nevyšlo

Energetiky před časem chtěla mít za jednoho z hlavních partnerů také jihlavská Dukla. Smlouva se společností Eco Power Energy měla trvat sedm let, jenže skončila hned v první sezoně. Firmě totiž byla na konci roku 2016 pozastavena možnost obchodovat elektřinu a plyn.

Měla potíže s financováním, nebyla schopná složit na účet dostatek peněz na zajištění dalšího nákupu plynu a elektřiny.

Od fotbalu k hokeji V Koreji má společnost KHNP vlastní mužský i ženský fotbalový klub Gyeongju Korea Hydro & Nuclear Power. Tým mužů hraje třetí nejvyšší korejskou fotbalovou ligu. V České republice je Horácká Slavia Třebíč první sportovní klub, který se rozhodli podpořit.