Třebíč rozebrala Budějovice, brankář Jekel udržel čisté konto

„Byl jsem celou dobu maximálně soustředěný, věděl jsem, že jde o hodně. Nebo spíš takhle, tři body se od nás asi moc nečekaly, ale celý tým do toho šel s tím, že je chceme. Všichni hráli výborně,“ pochvaloval si třiadvacetiletý odchovanec Komety Brno, který letos vypomáhá i moravskobudějovickým žihadlům ve druhé lize.

A pomoc je to skutečně velká. Svěřenci trenéra Augustina Žáka především díky němu patří k nejlepším týmům v soutěži. „V Budějovicích je to super, skvělá parta. Tam se jezdím hokejem bavit, užívám si každý zápas,“ svěřil se Jekel.

Tím ale rozhodně nechtěl říct, že by si utkání v první lize užíval méně. „Ale přece jen je to víc profi. Proto jsem teď taky změnil myšlení. Víc jsem se soustředil,“ dodal.

Jinými slovy, na ledě Českých Budějovic si oproti svým druholigovým startům při zápase nezpíval. „To ne, spíš jsem se zaměřil na to, abych nevypadl z koncentrace, soustředil se na každý puk a nemyslel na hlouposti,“ prozradil.

Ani pondělní domácí výhra s Přerovem 4:1 a středeční už zmiňované vítězné utkání na ledě Motoru však Jekelovi zatím pevné místo v sestavě Horácké Slavie nezajistilo.

„Bohužel může chytat jen jeden. A navíc to nezáleží jen na vedení Třebíče, ale i na vedení Komety. Takže kdo ví, jak to bude dál,“ krčil rameny Jekel. „Za koho budu chytat v sobotu, netuším, dozvím se to asi až později,“ dodal.